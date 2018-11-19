Лід та вогонь: мами хокеїстів "Соколу" влаштували палку фотосесію
Мами юних хокеїстів школи "Сокола" знялися у фотосесії в формі хокейного клубу.
Перші фото проекту з'явилися близько двох тижнів тому, але і зараз на сторінці команди в Facebook продовжують виходити нові фото.
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Джерело: 24 Канал
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