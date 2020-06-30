Генеральним продюсером міжнародного російськомовного телеканалу RTVI став Сергій Шнуров. Цей музикант відомий гострими текстами пісень із нецензурною лексикою і такими ж висловлюваннями у прозі. Відео з його ютуба загалом мають понад 1,7 мільярда переглядів.

Сергій Шнуров – генпродюсер телеканалу

Шнуров, як мовиться у повідомленні пресслужби телеканалу RTVI, став фіналом реформи команди топменеджерів.

До слова У квітні ходили чутки, що Сергій Шнуров захворів на коронавірус

"Спільна робота з Сергієм Шнуровим, сумарний обхват ютуб-каналу якого перевищує 1,7 мільярда переглядів, – важливий крок у розвитку RTVI", – не приховують у повідомленні телеканалу.

RTVI, нагадаємо, це міжнародний російськомовний телеканал, який працює на 53 країни. У грудні 2019 його власником став бізнесмен із США Мікаель Ісраелян – ресторатор і власник групи компаній Muse Lifestyle Group.

Ми впевнені, що з приходом Сергія RTVI зможе знайти свою нову унікальну інтонацію,

– заявив Ісраелян.

Шнуров, як планується, буде займатися просуванням бренду та створенням неновинного контенту.

Хто такий Шнуров

Сергій Шнуров – російський продюсер, рок-музикант, актор, телеведучий, художник і громадський діяч. Лідер груп "Ленінград" і "Рубль".

У лютому 2020 року Шнуров став членом "Партії зростання". Він вирішив стати політиком та піти у Державну думу Росії на виборах 2021 року. Своє рішення пояснив просто: "Зі мною буде веселіше".

Кілька характерних висловлювань Шнурова

"Зеленський – абсолютно професійний політик. Він на грунті серіалу "Слуга народу" підготувався".

"Чим Путін відрізняється від Зеленського? Обох показують по телевізору. Обидвоє повинні більш-менш нормально говорити. Все. Що ми далі знаємо про політику? Більше нічого".

"Трамп. Що це за явище? Людина, що створює інформаційні приводи. Не було твіттера – не було і Трампа".

"Мені влада не подобається. Але я не знаю, хто мені більше не подобається – влада чи народ. Вони, с*ка, гідні один одного".

До слова, на запитання "чий Крим" у березні 2020 Сергій Шнуров відповів "поживемо – побачимо".