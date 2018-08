Лідер Brutto і "Ляпіс-98" Сергій Міхалок презентує новий сольний проект

Drezden – новий сольний проект Сергія Міхалка, в якому він відкриває для шанувальників ще один бік своєї творчості. Дебютний альбом і однойменний кліп вже в мережі.

Drezden – це еклектичний сплав The Cure, Wolfsheim і Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і Neue Deutsche Welle через 40 років. Це поп-мейнстрім, який миттєво змусить слухача зануриться в світ літературних ребусів і філософських текстів, що вміло обіграно музичними переходами.

Обкладенка альбому "Drezden"

В останній день літа Сергій Міхалок представляє цифровий реліз дебютного альбому Drezden і однойменний кліп.

Дивіться відео пісні "Drezden"

Сергій Міхалок про новий проект

– Drezden зроблений в дусі поп-культури 1980-х. У ті часи New Wave і Neue Deutsche Welle створювали колишні панки і андеграундні психи, яким не вистачало веселощів і розмаху в рамках субкультур. Групи New Order, The Cure, Blondie, сольні виконавці Фалько і Nena видавали обойми хітів, при цьому залишаючись футуристами, культуртрегерами і нонконформістами. The Clash, Talking Heads або Madness грали полегшені, іноді зовсім танцювальні варіанти ска і пост-панку. Наші "Дивні Ігри" або "Альянс" теж вміли міксувати красиві мелодії, прості і доступні форми, з багатошаровим і нетривіальним змістом.



Сергій Міхалок: "Drezden зроблений в дусі поп-культури 1980-х"

Drezden це ще й данина часам VHS! Ми брали на прокат "відики", затарювались алкоголем, запрошували дівчат і дивилися фільми "Божевільний Макс", "Горець", серіал Монті Пайтон, і, звичайно, на закуску залишали "дорослий фільм" і музикалку з кліпами. Це і був культурний промінь перебудови крізь абсолютно безкультурний шабаш і панковський чад пострадянської анархії.



Сергій Міхалок: "Drezden це ще й данина часам VHS"

Ми дуже мотивовані, натхненні і пишемо другий альбом, не чекаючи жодних "фідбеків" і реакції публіки.



Сергій Міхалок: "Ми вже пишемо другий альбом..."

