Лідер чемпіонату "Запоріжжя" програв на виїзді "Миколаєву"

В українській Суперлізі Парі-Матч новачок чемпіонату "Запоріжжя" неочікувано очолив турнірну таблицю. Однак у матчі проти "Миколаєва" запоріжці зазнали другої поразки в сезоні.

Гра виявилася доволі млявою. Чого лише вартує те, що у другій чверті "Запоріжжя" набрало лише вісім очок, а до великої перерви – 28 очок. Але і цього виявилося достатньо, щоб на велику перерву піти у статусі переможця, випередивши суперників лише на одне очко.

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Така ситуація продовжилася і в другій половині матчу. Правда команди набрали дещо більше очок – по 18 за третю чверть. А за хвилину до кінця матчу рахунок став рівним. Саме у цей час і вирішилася доля матчу. Мусієнко вивів "Миколаїв" вперед за 53 секунди до кінця. Згодом Зотов двома влучними штрафними за 10 секунд до кінця довів перевагу "Миколаєва" до 4 очок. Єдине, на що спромоглися гості – це на один влучний штрафний від Холтона, але врятуватись гравці "Запоріжжя" від поразки не зуміли – 57:60.

Миколаїв – Запоріжжя 60:57 (14:20, 13:8, 18:18, 15:11)

Після цього реваншу в активі "Миколаєва" 3 перемоги в 7 поєдинках. "Запоріжжя" зазнало другої поразки в 8 поєдинках, але продовжує утримувати лідерську позицію в турнірній таблиці.