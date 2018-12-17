Лідер "Динамо" хотів у суперники в Лізі Європи іншу команду
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.
"У принципі, жеребкуванням задоволений. "Олімпіакос" – дуже силова команда, потрібно буде опустити м'яч вниз. Боротися з суперником буде важко", – сказав хавбек "Динамо", передає Sport Arena.
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Перед початком жеребкування Буяльський розповів, кого б хотів бачити суперником киян.
"Хотілося б "Лаціо" – хочеться відігратися, взяти реванш", - заявив півзахисник. Як відомо, в минулому розіграші Ліги Європи кияни в 1/8 вилетіли від римського клубу.
Нагадаємо, що київський клуб в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти грецького "Олімпіакоса".
Джерело: 24 Канал
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