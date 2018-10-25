Лідер "Динамо" може не зіграти у матчі Ліги Європи проти "Ренну", – ЗМІ
Капітан "Динамо" Віктор Циганков може не зіграти у матчі групового раунду Ліги Європи проти "Ренна".
Поява Віктора Циганкова у сьогоднішній грі – під великим питанням. Про причини не повідомляється.
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Нагадаємо, матч "Ренн" – "Динамо відбудеться 25 жовтня, у Франції. Початок зустрічі – о 22.00.
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Джерело: 24 Канал
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