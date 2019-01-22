Лідер "Динамо" Вербіч став воротарем та здійснив ефектний сейв: відео
"Динамо" продовжує підготовчий збір в Іспанії, де своїм новим досвідом на тренуванні поділився півзахисник киян Беньямін Вербіч.
На одному з тренувань Вербіч зайняв не зовсім звичне місце для себе місце у воротах, де відзначився кількома сейвами.
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Зокрема, ефектний сейв після удару від Че Че Беньямін опублікував у своєму Instagram. Крім того, Вербич ще й потролив одноклубника, підписавши відео "Наступного разу пощастить".
Зазначимо, що в поточному сезоні Вербіч провів за "Динамо" 26 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.
Джерело: 24 Канал
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