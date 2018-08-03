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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Лідер групи "Руки вверх!" Сергій Жуков зізнався, що важко хворий

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Сергій Жуков важко хворий
Сергій Жуков важко хворий / 1pnz.ru

Лідер російської популярної у 90-ті групи "Руки вверх!" Сергій Жуков заявив, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

42-річний музикант скасував майбутні концерти колективу і записав відеозвернення до прихильників з лікарняної палати.

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"На початку червня я почав лікування, але, на жаль, ставало не краще, а гірше. Рани перестали гоїтися, і мені довелося звернутися до цілого консиліуму лікарів, який почав вирішувати цю проблему", – зізнався Жуков.

Співак не уточнював свій діагноз, але підкреслив, що це "не одна з найстрашніших хвороб, про яку могли багато подумати".

"Я не прикутий до ліжка, але щодня повинен проходити процедури, перебувати в лікарняних кабінетах і прив'язаний до цього апарату, який постійно ношу з собою 24 години на добу", – сказав він.

"Руки вверх!" – це російська поп-група, яку заснували в 1996 році. Найпопулярніші пісні колективу "Он тебя целует", "Чужие губы", "Крошка моя" та інші.

Теги: LifeStyle Музика Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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