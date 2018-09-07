Лідер "Карпат" має серйозні проблеми з дисципліною, – ЗМІ

Півзахисник "Карпат" Хорхе Карраскаль має серйозні проблеми з дисципліною, а саме часто з'являється в нічних клубах, дозволяє собі випивку і курить.

Ведучі шоу "ТаТоТаке" стверджують, що 20-річного футболіста останнім часом почали постійно помічати у нічних клубах Львова. Справа дійшла до того, що керівництво клубу домовилося, щоб нічні клуби не пускали до себе колумбійця.

Читайте також: "Карпати" оскаржать суддівство у матчі з "Динамо": 4 претензії львівського клубу

Можливо, тому Карраскаль і не показує колишньої результативності. Крім того, колумбієць зарозуміло поводиться в команді.

Зазначимо, що в кінці червня "Карпати" викупили контракт Карраскаль у "Севільї" за 2 мільйони євро. До цього колумбієць виступав за львів'ян на правах оренди. У нинішньому сезоні атакуючий півзахисник зіграв у 7 поєдинках, проте забитими м'ячами не відзначався.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24