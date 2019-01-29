Лідер "Карпат" проходить медогляд у новому клубі: фото

Півзахисник львівських "Карпат" колумбієць Хорхе Карраскаль уже в "Аргентині" й незабаром підпише контракт з "Рівер Плейтом".

Наразі 20-річний колумбієць перебуває на медичному огляді в аргентинському клубі.

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Якщо Карраскаль успішно пройде всі процедури, то підпише контракт з аргентинським клубом.

Jorge Carrascal en la revisión médica pic.twitter.com/DWDl7da1X4 — River Plate (@CARPoficial) 29 января 2019 г.

"Рівер Плейт" орендує Карраскаля на 18 місяців з правом викупу за 3 мільйони доларів. Скільки отримають львівські "Карпати" за оренду гравця – не повідомляється. Однак видання sport.ua називає суму в 500 тисяч доларів.

Зазначається, що у переході Карраскаля був особисто зацікавлений головний тренер "Рівер Плейта" Марсело Гальярдо.

Перехід Карраскаля стане не першою втратою "Карпат" у зимове трансферне вікно. Перед тим "зелено-білі" продали півзахисника Крістіана Ербеса у парагвайський клуб "Насьйональ", згодом захисника Ореста Лебеденка в іспанський "Луго".

Натомість клуб орендував захисника Мартіна Хонглу, що свого часу виступав за іспанську "Барселону".

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