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      Лідер "Карпат" проходить медогляд у новому клубі: фото

      112 Читать новость на русском
      Хорхе Карраскаль
      Хорхе Карраскаль / ua-football.com

      Півзахисник львівських "Карпат" колумбієць Хорхе Карраскаль уже в "Аргентині" й незабаром підпише контракт з "Рівер Плейтом".

      Наразі 20-річний колумбієць перебуває на медичному огляді в аргентинському клубі.

      Читайте також: Легенда "Карпат" офіційно перейшов у найгіршу команду Угорщини

      Якщо Карраскаль успішно пройде всі процедури, то підпише контракт з аргентинським клубом.

       

       

      "Рівер Плейт" орендує Карраскаля на 18 місяців з правом викупу за 3 мільйони доларів. Скільки отримають львівські "Карпати" за оренду гравця – не повідомляється. Однак видання sport.ua називає суму в 500 тисяч доларів.

      Зазначається, що у переході Карраскаля був особисто зацікавлений головний тренер "Рівер Плейта" Марсело Гальярдо.

      Перехід Карраскаля стане не першою втратою "Карпат" у зимове трансферне вікно. Перед тим "зелено-білі" продали півзахисника Крістіана Ербеса у парагвайський клуб "Насьйональ", згодом захисника Ореста Лебеденка в іспанський "Луго".

      Натомість клуб орендував захисника Мартіна Хонглу, що свого часу виступав за іспанську "Барселону".

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      Теги: Спорт ФК Карпати Футбол
      Джерело: 24 Канал
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