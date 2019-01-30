Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами

Обурення і спротив громадян вседозволеності корумпованої місцевої влади в Одесі досягли апогею. Регіональне питання півдня України виходить на міжнародний рівень і стає на порядку денному світової політики.

Чому європейці більше довіряють громадськості, ніж центральній владі, за яких умов каратимуть замовників розправ над активістами, чому одесити можуть лишитись без узбережжя та чи запроторять за грати скандального одеського мера Геннадія Труханова, читайте в інтерв'ю лідера одеського осередку "Автомайдану", члена ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка.

Яка реакція Заходу на критично напружену ситуацію в Одесі?

За останній рік регіональні громадські активісти встигли зустрітися з представниками міжнародних держав і міжнародних організацій всіх рівнів. Мова про членів Єврокомісії та послів "Великої сімки". Це ненормальна тенденція, яка свідчить: представники офіційних органів влади не користуються таким рівнем довіри, як представники громадського сектору. Бо зазвичай нормально, коли представники міжнародних представництв звертаються до офіційних органів, аби зрозуміти ситуацію в регіоні і з наданої інформації зробити висновки. Проте зараз зворотна ситуація: європейці менше спілкуються з представниками органів влади та посадовцями України і більше – з представниками громадського сектору.

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Я бачив безліч таких зустрічей, і всі вони показують високий рівень інтеграції всіх рівнів міжнародних представництв в стан справ регіонів країни. Дуже багато уваги приділяється Одесі, зокрема в контексті нападів на активістів і пошуку інструментів реакції на свавілля місцевих органів влади. Європейці детально знають, які заяви робить щодо Одеси генпрокурор Юрій Луценко, який стан справ щодо кримінальних злочинів одеського міського голови Геннадія Труханова. Можна сказати, що регіональна політика стає на порядку денному міжнародної політики.

За допомогою яких механізмів міжнародна спільнота може вплинути на центральну владу, аби та навела лад в регіонах?

Перший цілком конкретний інструмент, який запропонував Єврокомісар Йоганнес Ган на зустрічі з громадськими активістами щодо смерті Катерини Гандзюк – створити міжнародну комісію, яка має долучитись до процесу слідства і разом з СБУ і Нацполіцією зробити відомство з конкретними правоохоронцями ЄС, які допомагали б нашим правоохоронним органам.



Єврокомісар Йоганнес Ган на зустрічі з активістами

Щодо нападів на активістів: чому затримують лише виконавців, а не замовників? За яких умов замовників запроторять за решітку?

На мій погляд, безпосередні замовники наближені до керівництва міста. За умов збереження цього балансу сил, коли центральні органи влади фактично ігнорують самі факти правопорушень з боку місцевих еліт – регіональних груп, ми не можемо розраховувати, що покарають замовників розправ над активістами. Якщо договір між центральною і регіональною групою буде розірвано, тоді можемо говорити про те, що можливе встановлення і притягнення до відповідальності замовників.

За якої умови центральна влада припинить закривати очі на регіональне свавілля?

За умов існування ефективних і дієвих правоохоронних органів України: незалежних поліції, прокуратури і суду. Як не прикро, нині центральній еліті вигідно покладатися на регіональні групи: на найближчих виборах вони розраховують на електорат і забезпечення необхідного результату. Якщо тиск міжнародної спільноти і громадського сектору на центральні органи влади буде достатнім, тоді говоритимемо про просування в тому числі і по справах атак на активістів.



Напад на Віталія Устименка. На активіста також нападали 5 червня 2018 року в Одесі. Він відомий активною антимерською позицією.

Регіональні групи – перші, хто зацікавлені, аби існуючий стан справ зберігався. І консервація системи ще на найближчі 5 років дасть можливість продовжувати безчинства. Тому все має вирішитись у центрі насправді.

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На регіональному рівні, до прикладу, за умов відкритого саботажу керівництва місцевої поліції у справі Катерини Гандзюк не карають представника поліції Херсону, який вперто приховував і не передавав матеріали справи в СБУ. Немає навіть кадрового рішення управління поліції в цьому регіоні. Відтак зрозуміло, що неможливо спричинити кадрові зміни на регіональному рівні. Це рішення мають приймати центральні органи влади, але вони зацікавлені у збереженні існуючих умов.

Масштабна всеукраїнська акція "Ніч на Банковій" у листопаді 2018-го стосувалась зокрема непростої ситуації в Одесі та атак на активістів, і вимагала реакції центральної влади. Є результати?

Мені сумно це констатувати, але майже нічого не змінилося. Приїзд Луценка в грудні 2018-го в Одесу не можна назвати реакцією. Попри заяву Генпрокурора припинити злочинне виділення землі депутатами Одеської міськради і подальшу незаконну забудову територій суспільного користування, наступного дня всі незаконні забудови продовжились. Тому реакцією і результатом це назвати важко.

Жодного результату й не може бути, бо все вказує на те, що, на жаль, місцевими органами прокуратури розпоряджається не вертикаль системи прокуратури, а неформальні групи, які де-факто контролюють місто. Це ненормальна практика.

Більш показовою була реакція Президента України, який висловив свою підтримку. Але це все досить цинічно, враховуючи стан справ, які стали можливими через те, що центральні органи закривають очі і дають карт-бланш регіональним групам на вседозволеність за умов підпорядкованості правоохоронних органів регіональним групам.



27 вересня близько 500 українців вийшли під Адміністрацію Президента з вимогою покарати винних за моторошні злочини проти активістів

28 січня відбулось чергове засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради по розслідуванню нападів на активістів, по вбивству Катерини Гандзюк. Дуже важливо, щоб результатом роботи ТСК було оприлюднення прізвищ всіх, хто причетний до вбивства Катерини. Тому важливо, щоб парламент продовжив термін діяльності цієї ТСК, адже очевидно, що проведеної роботи не достатньо для того, щоб назвати всіх замовників. І не тільки у цій справі.

Ми вимагаємо, щоб наступне засідання ТСК відбулось у Харкові. Надзвичайно важливо, щоб комісія розгялнула там, зокрема, причини закриття справи вбивства есхарського активіста Миколи Бичка. Дуже важливо продовжувати. Нехай принцип неодмінності покарання зла в Україні витворюється на крові, але ця кров не буде марною. Просто зло має бути покаране.

За два роки сталось більше 50 нападів на активістів в Україні, з них 14 – на одеситів. Чому найбільше нападів на активістів саме в Одесі?

На мій погляд, одеська неформальна група, яка де-факто контролює місто, є найсильнішою в Україні з точки зору ресурсу, представництва й інтеграції на всіх рівнях влади. Тому коли громадському сектору вдається не допустити чергове захоплення територій суспільного користування, пряма реакція тупих нахабних биків на таке – фізична відповідь.

Чи можна стверджувати, що завдяки цьому одеський громадський сектор є одним з найсильніших в Україні?

Я хотів би так думати. Сила громадського сектору в Одесі в тому, що він є коаліцією абсолютно різних організацій з кількох людей, але фахових спеціалістів в юриспруденції, екології, захисті історичного ареалу. І ці люди домагаються, аби встановити законність дій органів влади. І за рахунок цього багато незаконних рішень на примітивному рівні вдається не допустити.

Про це красномовно свідчить приклад минулої сесії, коли планувалось на порядок денний поставити питання зміни самої концепції берегової лінії, щоб у подальшому дозволити забудувати 2/3 землі! Йдеться про сотню гектарів узбережжя… Через те, що комісії вдалося виявити цей проект рішення і вчасно підняти розголос, депутати просто не встигли поставити його на порядок денний. Це елементарний приклад, коли громадському сектору вдалося превентивно спрацювати.

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Але переконаний, що це рішення спробують підняти на сесії міськради сьогодні, 30 січня. Якщо вони проголосують за дерибан узбережжя, тоді ми просто житимемо в судах. Бо скасування рішень міськради вимагатиме тривалих судових процесів, тим часом міськрада буде фактично забудовувати територію узбережжя. У нас і так відбувається повальна забудова. Вже можна забути про пляжі "Ланжерон", "Аркадію" чи пляжі на 12-й і 13-й станції Великого Фонтану. На минулій сесії теж було виділення землі: близько 30 земельних ділянок пішло в приватні руки…



Забудова узбережжя в Одесі



Так одесити боряться проти незаконних забудов

Які проекти рішень потраплять на розгляд сесії Одеської міськради?

Що нам підготували на цю сесію? З основного – депутати планують прийняти землеустрій, який входитиме в пряме протиріччя і дозволить без проблем отримувати землевпорядну документацію на майбутні будівництва так, наче це не 100 метрова зона узбережжя. Якщо з порядку денного сесії не знімуть цей проект, то на сесії може бути буквально все, що завгодно....

Після сесії одеський мер Геннадій Труханов прямуватиме на судове засідання у справі "Краян", де його судять за грабунок 185 мільйонів гривень з міської казни. Яка ймовірність, що судовий процес над Трухановим закінчиться обвинувальним вироком?

Малиновський суд супершвидко розглядає справу, бо Труханов і компанія хочуть закрити її до створення Вищого антикорупційного суду.



Міський голова Одеси Геннадій Труханов

Це робиться для того, аби НАБУ не могло повторно по цьому факту відкрити провадження щодо Труханова. Якщо брати до уваги те, що говорив керівник САП Холодницький щодо важливості Труханова для збереження жовто-блакитної Одеси, то в принципі я б ніяк не розцінював шанси запроторити Труханова за грати. Але важливо, що ця злочинна схема, за якою його судять, дуже показова.

І тим паче, судовий процес превентивно працює на нашу користь, бо депутати Одеської міськради за ці кілька років з 2016-го набагато більше прийняли б подібних злочинних рішень.

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Схема "Краян"

Я не уявляю навіть існування якогось притомного керівника правоохоронних органів або президента, який зможе цю бандитську олігархічно-промислову групу в Одесі розколоти і "закрити". Бо тут буде дуже шалений спротив. Вони реально швидше створять одеську народну республіку, ніж здадуться.

Який він – виборець, який голосував за Труханова?

У нього відсутнє критичне мислення і критичне сприйняття реальності. Я не знаю, що ще має зробити Труханов, аби люди припинили його підтримувати. Він показав за останні пару років повністю свою суть: максимальний цинізм і здатність до всього у питанні розкрадання бюджету, у питанні захоплення територій суспільного користування, у розправі з опонентами, у справі літнього табору "Вікторія", де загинули діти через його корупційні діяння. Навіть якщо після цього люди його підтримують, то тут їм вже до лікарів.

За яких умов можна побудувати громадянське суспільство в Україні? Як виховати адекватного виборця?

Це глобальний процес. У нас практично не сформований інститут виборця. Нинішні виборці – це люди, які бездумно через брак критичного мислення ставлять галочки і делегують органам самоврядування велетенські повноваження. Ми бачимо, до чого це призводить. Бюджет Одеської міської ради – 12 мільярдів гривень! Одеса вже мала б бути схожа на провідне західноєвропейське місто, якби не дерибан міської казни злочинною владою.

Для того, щоб в Україні склався повноцінний інститут виборця, потрібно, аби добре працювали інститути, які відповідають за це, зокрема Міносвіти і Мінкультури. Школи мають бути якісними, аби з них виходили люди, які вважають себе громадянами і знають, як користуватись правами та обов'язками.



"Кожен громадянин має повноцінно використовувати громадські інструменти і відчувати відповідальність за своє місто", – Віталій Устименко

Скільки треба часу, аби такий виборець постав? Очевидно, на це підуть роки. Але динаміка вже позитивна. Формування західноєвропейського суспільства теж відбувалось тривалий час, аби кожен громадянин міг повноцінно використовувати громадські інструменти і відчував відповідальність за своє місто.