Лідер опозиції Венесуели допустив можливість амністії для Мадуро

Спікер парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо, що проголосив себе тимчасовим президентом країни, не виключив можливість амністії для обраного президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його кабінету.

Про це повідомило видання Univision.

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Зазначається, що за заявою Гуайдо, "подібні речі" вже відбувалися в такі історичні перехідні періоди. Він додав, що амністія можлива для "всіх, хто готовий стати на бік Конституції, щоб відновити порядок".

Він також наголосив, що чинний уряд Венесуели "як ніколи розділений".

Найближчі години – ключові. Не залишайте мене, тому що я віддам життя, якщо це буде можливо, заради свободи моєї улюбленої Венесуели,

– заявив Гуайдо.

Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час масових акцій протесту у Каракасі. Він заявив, що виконуватиме обов'язки глави держави за підтримки збройних сил, щоб провести вільні вибори. Його повноваження визнав Дональд Трамп, а також влада Аргентини, Канади, Перу, Колумбії та інших країн. Росія Туреччина, Китай, а також Куба та Болівія відмовилася це зробити.

Після цього Ніколас Мадуро звинуватив США у спробі державного перевороту. Він розірвав усі дипломатичні відносини з американським урядом і дав представникам країни 72 години на те, щоб покинути Венесуелу.

Дивіться відео: протести у Венесуелі

Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.



15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором.Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

Чому у Венесуелі спалахнули протести проти Ніколаса Мадуро?Президента критикують за недотримання принципів демократії та порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі триває важка економічна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку 1,7 мільйона відсотків. З країни емігрували 3 мільйони людей. При цьому Мадуро продовжував економічну політику свого попередника Уго Чавеса, яку той називав "боліваріанським соціалізмом". Венесуелу пов'язують тісні відносини з Росією.