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      Лідер Rammstein особисто приїхав на виписку Світлани Лободи з лікарні: рідкісні фото

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      Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода
      Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода / Super

      Cпівачку Світлану Лободу виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. Забрати зірку з лікарні прилетів фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. Нагадаємо, що російські ЗМІ неодноразово писали, що саме лідер гурту є батьком молодшої дитини Лободи.

      Про це повідомляє видання Super. Дізнавшись про госпіталізацію Світлани Лободи, Ліндеманн відклав зйомки нового кліпу в Європі і вилетів в Москву економ-класом. 

      Читайте також: Лобода виклала фото з лікарні та розповіла про операцію

      Після лікарні лідер Rammstein і співачка, тримаючись за руки, пішли в ресторан – це перший їхній вихід разом на публіці. 

      Згодом до Лободи приїхала старша дочка – Єва, у той час піврічна Тільда ​​залишилася під наглядом няні.

      До слова, ЗМІ пишуть, що батьком дівчинки є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тіль Ліндеманн (Till Lindemann). Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали в честь батька.

      Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода підтвердили свій роман: дивіться відео 

      Нагадаємо, Лобода спровокувала чутки про заміжжя. Жінка опублікувала фото, на якому позує з її 7-річною донькою від першого шлюбу Євангеліною, а на руках зірка ніжно тримає новонароджену Тільду, вкутану рожевим пледом. Однак не це привернуло увагу прихильників співачки: на фото видніється чоловіча рука з обручкою.

      Теги: LifeStyle Музика Світлана Лобода Зіркові романи
      Джерело: 24 Канал
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