Лідер Rammstein особисто приїхав на виписку Світлани Лободи з лікарні: рідкісні фото

Cпівачку Світлану Лободу виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. Забрати зірку з лікарні прилетів фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. Нагадаємо, що російські ЗМІ неодноразово писали, що саме лідер гурту є батьком молодшої дитини Лободи.

Про це повідомляє видання Super. Дізнавшись про госпіталізацію Світлани Лободи, Ліндеманн відклав зйомки нового кліпу в Європі і вилетів в Москву економ-класом.

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Після лікарні лідер Rammstein і співачка, тримаючись за руки, пішли в ресторан – це перший їхній вихід разом на публіці.

Згодом до Лободи приїхала старша дочка – Єва, у той час піврічна Тільда ​​залишилася під наглядом няні.

До слова, ЗМІ пишуть, що батьком дівчинки є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тіль Ліндеманн (Till Lindemann). Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали в честь батька.

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Нагадаємо, Лобода спровокувала чутки про заміжжя. Жінка опублікувала фото, на якому позує з її 7-річною донькою від першого шлюбу Євангеліною, а на руках зірка ніжно тримає новонароджену Тільду, вкутану рожевим пледом. Однак не це привернуло увагу прихильників співачки: на фото видніється чоловіча рука з обручкою.