Лідер "Шахтаря" Марлос відновився і може зіграти проти "Манчестер Сіті"

"Шахтар" готується до виїзного матчу 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів із "Манчестер Сіті". Зранку 5 листопада "гірники" провели заключну сесію перед відправленням до Великої Британії. Тренування було цілковито присвячено тактичним вправам.

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Лідер півзахисту Марлос уже працює разом із командою, тож він може відправитися до Манчестера на гру, яка відбудеться у середу, 7 листопада.

Також відзначимо повернення до загальної групи В’ячеслава Танковського, який зазнав важкої травми коліна ще навесні. Воротар Олег Кудрик почав займатися в індивідуальному режимі.

У вівторок, 6 листопада, о 10:00 заплановано виліт "Шахтаря" до Манчестера. Хто зіграє у матчі 7 листопада стане відомо за годину до гри.

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Варто відзначити, що у "Манчестер Сіті" через травму не зіграє провідний півзахисник Кевін Де Брюйне.