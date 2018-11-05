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      Лідер "Шахтаря" Марлос відновився і може зіграти проти "Манчестер Сіті"

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      Марлос може зіграти з "Манчестер Сіті"
      Марлос може зіграти з "Манчестер Сіті" / ФК "Шахтар"

      "Шахтар" готується до виїзного матчу 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів із "Манчестер Сіті". Зранку 5 листопада "гірники" провели заключну сесію перед відправленням до Великої Британії. Тренування було цілковито присвячено тактичним вправам.

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      Лідер півзахисту Марлос уже працює разом із командою, тож він може відправитися до Манчестера на гру, яка відбудеться у середу, 7 листопада.

      Також відзначимо повернення до загальної групи В’ячеслава Танковського, який зазнав важкої травми коліна ще навесні. Воротар Олег Кудрик почав займатися в індивідуальному режимі.

      У вівторок, 6 листопада, о 10:00 заплановано виліт "Шахтаря" до Манчестера. Хто зіграє у матчі 7 листопада стане відомо за годину до гри.

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      Варто відзначити, що у "Манчестер Сіті" через травму не зіграє провідний півзахисник Кевін Де Брюйне.

      Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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