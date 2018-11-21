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      Лідер "Шахтаря" ризикує пропустити гру з "Хоффенхаймом"

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      Марлос може пропустити гру з "Хоффенхаймом"
      Марлос може пропустити гру з "Хоффенхаймом" / World Cup

      Лідер "Шахтаря" Марлос може пропустити найближчий матч донеччан в Лізі чемпіонів проти німецького "Хоффенхайму".

      "Про "Хоффенхайм" ми поки не говоримо. Щодо Марлоса складно, він відновлюється, це займе ще деякий час. Можливо, з "Хоффенхаймом" він ще не зіграє", - заявив Фонсека, передає Tribuna.com.

      Читайте також: "Хоффенхайм" удостоївся двох нагород перед грою з "Шахтарем"

      Ризикують пропустити найближчу гру "гірників" проти "Львова" Тарас Степаненко й Сергій Кривцов.

      "Зараз є деякі сумніви щодо двох гравців, які повернулися з розташування збірних. Сергій Кривцов травмований, швидше за все, він не зможе грати. Також під питанням Тарас Степаненко, у якого ГРВІ (Гостра респіраторна вірусна інфекція). Микола Матвієнко та Віктор Коваленко вчора провели матч за збірну, можливо, їм знадобитися більше часу на відновлення", - резюмував Фонсека.

      Нагадаємо, що 27 листопада "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайма" в Німеччині. Попередня гра між командами завершилася результативною нічиєю 2:2.

      Теги: Футбол Спорт Шахтар Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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