Лідер "Вест Хема", за який грає українець Ярмоленко, хоче покинути клуб

"Вест Хем" відхилив 35-мільйонну пропозицію з Китаю щодо продажі лідера "молотобійців" Марко Арнаутовича.

Однак агент австрійського форварда Роб Гренер цим незадоволений.

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"Вест Хем" свого часу купив Марко всього за 20 млн фунтів, щоб він допоміг команді залишитися в Прем'єр-лізі – він допоміг. Тепер у клубу є фантастична пропозиція у 35 мільйонів фунтів, що майже вдвічі більше суми за яку вони його придбали. Тепер він хоче спробувати свої сили на іншому рівні. Ми дуже хочемо, щоб "Вест Хем" прийняв пропозицію з Китаю,

– заявив агент.

Зазначимо, що "Вест Хем" не має наміру навіть вести переговори про продаж нападника Марко Арнаутовича, про що саме керівництво клубу проінформувало у Twitter.

In response to the statement from the brother and agent of Marko Arnautovic this afternoon, the Club has issued the following: pic.twitter.com/6A2p3glFhg — West Ham United (@WestHamUtd) 10 січня 2019 р.

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