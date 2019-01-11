Лідер "Вест Хема", за який грає українець Ярмоленко, хоче покинути клуб
"Вест Хем" відхилив 35-мільйонну пропозицію з Китаю щодо продажі лідера "молотобійців" Марко Арнаутовича.
Однак агент австрійського форварда Роб Гренер цим незадоволений.
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"Вест Хем" свого часу купив Марко всього за 20 млн фунтів, щоб він допоміг команді залишитися в Прем'єр-лізі – він допоміг. Тепер у клубу є фантастична пропозиція у 35 мільйонів фунтів, що майже вдвічі більше суми за яку вони його придбали. Тепер він хоче спробувати свої сили на іншому рівні. Ми дуже хочемо, щоб "Вест Хем" прийняв пропозицію з Китаю,
– заявив агент.
Зазначимо, що "Вест Хем" не має наміру навіть вести переговори про продаж нападника Марко Арнаутовича, про що саме керівництво клубу проінформувало у Twitter.