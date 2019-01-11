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      Лідер "Вест Хема", за який грає українець Ярмоленко, хоче покинути клуб

      73 Читать новость на русском
      Марко Арнаутович
      Марко Арнаутович / Getty Images

      "Вест Хем" відхилив 35-мільйонну пропозицію з Китаю щодо продажі лідера "молотобійців" Марко Арнаутовича.

      Однак агент австрійського форварда Роб Гренер цим незадоволений.

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      "Вест Хем" свого часу купив Марко всього за 20 млн фунтів, щоб він допоміг команді залишитися в Прем'єр-лізі – він допоміг. Тепер у клубу є фантастична пропозиція у 35 мільйонів фунтів, що майже вдвічі більше суми за яку вони його придбали. Тепер він хоче спробувати свої сили на іншому рівні. Ми дуже хочемо, щоб "Вест Хем" прийняв пропозицію з Китаю,
      – заявив агент.

      Зазначимо, що "Вест Хем" не має наміру навіть вести переговори про продаж нападника Марко Арнаутовича, про що саме керівництво клубу проінформувало у Twitter.

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      Теги: Андрій Ярмоленко Вест Хем Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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