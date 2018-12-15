Лідер збірної України розпочав переговори з "Міланом"

Хавбек "Генка" та збірної України Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в "Мілані".

За інформацією Football.ua, 25-річний хавбек вже почав вести переговори з "россонері", а інформація про можливий перехід Маліновського в "Рому" не відповідає дійсності.

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Також повідомляється, що "Мілан" є єдиним клубом із Серії А, який всерйоз цікавляться українцем.

У нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів 17 матчів за "Генк", в яких забив 7 голів і зробив 5 асистів. Трансферна вартість українця оцінюється в 7 мільйонів євро.

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