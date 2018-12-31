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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Лідер "Зорі" з нового року гратиме в іноземному клубі

      114 Читать новость на русском
      Ігор Харатін перейшов у Ференцварош
      Ігор Харатін перейшов у Ференцварош / instagram.com/p/BsBon_HgE8a

      Ігор Харатін покинув лави луганської "Зорі". Колишній футболіст "Динамо" відтепер виступатиме за угорський "Ференцварош", який тренує український тренер Сергій Ребров.

      Агента хавбека Вадим Шаблій повідомив, що контракт підписаний по системі 2,5 + 1.

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      Наразі офіційний сайт "Зорі" не повідомляє про перехід Харатіна.

       

       

       
       
       
       
       

       

       
       
       
       
       
       
       
       

      Игорь Харатин переходит в один из лучших венгерских клубов «Ференцварош». Лидер чемпионата Венгрии, считаю усилился очень надежным и работоспособным центральным полузащитником. Поздравляю @zoryaluhansk и @ftcofficial с заключением соглашения, желаю Игорю удачи в новом клубе! Контракт с игроком подписан по системе 2,5+1. ——————————————————— Igor Kharatin moves to Ferencvarosi, one of the best Hungarian clubs. I think that the Hungarian league leaders have strengthened themselves with a very reliable and effective central midfielder. Congratulations to @zoryaluhansk and @ftcofficial on signing the deal, I wish Igor good luck at the new club! The agreement with the player has been signed based on the 2,5+1 system. #prostaragency #kharatin #zorya #prostarteam#prostarfootballagency

      Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

      Відзначимо, що в складі угорського клубу також виступає ще один українець Іван Петряк, який свого часу грав за "Зорю". Тренує команду Сергій Ребров.

      23-річний Харатін у поточному сезоні в складі луганського клубу провів 21 матч, в яких забив 2 голи і зробив 1 асист.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт ФК Зоря Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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