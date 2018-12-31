Лідер "Зорі" з нового року гратиме в іноземному клубі
Ігор Харатін покинув лави луганської "Зорі". Колишній футболіст "Динамо" відтепер виступатиме за угорський "Ференцварош", який тренує український тренер Сергій Ребров.
Агента хавбека Вадим Шаблій повідомив, що контракт підписаний по системі 2,5 + 1.
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Наразі офіційний сайт "Зорі" не повідомляє про перехід Харатіна.
Відзначимо, що в складі угорського клубу також виступає ще один українець Іван Петряк, який свого часу грав за "Зорю". Тренує команду Сергій Ребров.
23-річний Харатін у поточному сезоні в складі луганського клубу провів 21 матч, в яких забив 2 голи і зробив 1 асист.
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Джерело: 24 Канал
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