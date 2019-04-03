Лідера венесуельської опозиції Гуайдо позбавили недоторканності

Лояльна до режиму Мадуро Національна конституційна асамблея Венесуели позбавила недоторканності лідера опозиції та тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Проти нього тепер можуть розпочати політичні переслідування і, як наслідок, відкрити кримінальне провадження.

Так, проти Гуайдо вже є два розслідуванні, тож після такого рішення асамблеї перспектива арешту є доволі реальною, пише DW.

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Влада Венесуели заборонила Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років. Натомість Європейський Союз називає це рішення незаконним, а сам Гуайдо наголосив, що продовжить кампанію, яка спрямована проти режиму Мадуро.

У Каракасі ж уточнили, що заборона набуде чинності, якщо опозиціонер вирішить поставити себе на переобрання наприкінці свого поточного терміну в Національній асамблеї.

Що відомо про Гуайдо?35-річний Хуано Гуйадо оголосив себе тимчасовим конституційним президентом до проведення законних виборів. Гуайдо виступає проти Ніколаса Мадуро, який за шість років правління на посаді президента, завів країну у глибоку економічну кризу. На підтримку Гуайдо на вулиці венесуельської столиці вийшли тисячі жителів. А понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки, визнали його президентом.

Коротко про те, що відбувається у Венесуелі. Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами його відставки. Адже за 6 років керування Мадуро завів країну в глибоку економічну кризу. Зокрема, тільки за 2018 рік інфляція сягнула понад мільйона відсотків. У Венесуелі бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу. У сутичках з правоохоронцями гинули люди, сотні людей затримували, але точних даних немає – уряд Мадуро нікому і ні про що інформації не надає. Офіційний Каракас відмовляється і навіть перешкоджає поставці гуманітарної допомогивенесуельцям від країн, що підтримують опозицію і її лідера Хуана Гуайдо. Наразі країна страждає від постійних масштабних відключень світла. Через відсутніть електроенергії, не працюють і гідростанції, що поглиблює кризу із питною водою.