Лідери G7 домовилися передати Україні гроші від підвищення мита на російський експорт

Країни G7 відрізають Росію від економічних ринків, щоб та не мала фінансів для кривавої війни проти України. Лідери G7 намагаються зупинити агресора підвищенням мит на російський експорт, гроші від якого може отримати Україна.

Тільки США підвищать тарифи на 570 груп російських товарів

За підсумками зустрічі лідерів G7 у Німеччині було домовлено, що країни "Групи семи" будуть домагатися дозволу використовувати доходи, отримані від нових тарифів на російські товари, для допомоги Україні.

До речі Лідери G7 прогнозують глобальну економічну кризу

Таким чином, Росія платитиме Україні за війну, яку цинічно розв'язала проти нашої країни.

Повідомляється, що тільки Сполучені Штати Америки підвищать тарифи на 570 груп російських товарів у сумі 2,3 мільярда доларів.

Що відомо про зустріч G7

Саміт лідерів G7 відбувається у німецькій Баварії протягом 26 – 28 червня. На ньому лідери країн "Групи семи" домовилися про заходи щодо підтримки України та подальші обмеження проти Росії.

Лідери G7 готові обмежити доходи Росії, зокрема від експорту золота. Золото є другою за величиною експорту Росії після енергоносіїв. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що експорт золота є джерелом доходу Росії в 19 мільярдів доларів на рік.

За даними ЗМІ, офіційне оголошення про заборону на російське золото з боку США очікується 28 червня.

G7 візьме на себе зобов'язання допомогти Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджетного фінансування, включаючи зобов'язання США у розмірі 7,5 мільярдів доларів.

До теми Війна в Україні має завершитися до зими, – Зеленський звернувся до лідерів G7

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда вже оголосив про чергове розширення санкції проти Росії з боку Японії. Заборони торкнуться імпорту золота країни-агресорки, 70 фізичних осіб і 90 військових організацій.

Під час саміту до лідерів G7 звернувся президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав посилити санкції проти Росії та попросив надати Україні системи протиповітряної оборони.

До Зеленського звернувся німецький канцлер Олаф Шольц, який запевнив, що країни "Групи семи" на боці України. Він також наголосив, що країни G7 продовжуватимуть тиснути на Росію.

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