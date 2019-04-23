Лідери фракцій парламенту висунули вимоги Зеленському

Лідери парламентських фракцій звернулись із вимогами до Володимира Зеленського, який перемагає на виборах президента України. Вони закликають його озвучити конкретні плани на термін правління країною, повернути окуповані території, скасувати"Роттердам+" та ухвалити закон про імпічмент.

До Зеленського звернулись фракції "Батьківщина", "Радикальна партія", "Народний фронт" та "Самопоміч" під час пленарного засідання Верховної Ради 23 квітня.

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Усі фракції наголошують, що необхідно ухвалити закон про імпічмент, який змусить президента, незалежно від прізвища, бути відповідальним перед народом.

У цьому контексті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк зазначив, що президент – не монарх, а слуга українського народу, тому у найперше потрібно зняти недоторканність з народних депутатів і самого глави держави. Також нардеп додав, що від Зеленського очікують скасування формули "Роттердам+", прозорого оборонного бюджету та безпеки, у тому числі енергетичної.

Голова фракцій "Народний фронт" Максим Бурбак заявив, що 21 квітня Україна обрала нового президента і його основне завдання – повернути окуповані території Донбасу, Криму та захистити країну від російської агресії. Окрім того, Зеленський має продовжувати курс країни на ЄС і НАТО, адже таким є вибір народу.

Президент, уряд і парламент мають разом працювати задля успіху країни. Очікуємо почути від нового президента про заплановані кроки на перші сто днів, перший рік і на весь термін. Тепер Україна як ніколи потребує чесності і реалізму,

– наголосив Бурбак.

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Водночас, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко закликав Зеленського нарешті припинити "епоху бідності" – підняти зарплати, пенсії та знизити тарифи.

"Коли нова команда каже, що президент за це не відповідальний, то хочу нагадати, що президент може скасовувати рішення уряду. І саме Порошенко підписав рішення про угоду МВФ. Ми звертаємося до нового президента, негайно переглянути угоду з МВФ і скасувати рішення уряду про підвищення тарифів", – додав радикал.

Представник фракції "Батьківщина" Андрій Кожем’якін підкреслив, що від Зеленського наразі чекають справжніх ґрунтовних змін.

"Від нового президента і нас з вами залежить, чи будуть вони поверховими і чи призведуть до глобальних змін у майбутньому", – підсумував він.



Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 99,92% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,23% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.



