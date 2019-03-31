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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Що відомо про лідерів екзит-полів: коротка біографія

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      ТОП-5 кандидатів у президенти України 2019 - коротка біографія
      Що відомо про топ-5 кандидатів у президенти: коротка біографія / 24 канал

      Минув перший тур президентських виборів 2019 року. Відповідно до результатів Національного екзит-полу станом на 18.00 лідирує Володимир Зеленський – 30,4% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів.

      24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кожного з топ-5 кандидатів у президенти.

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      Володимир Зеленський

      Володимир Зеленський український шоумен, керівник "Студії Квартал-95" та лідер партії "Слуга народу". На вибори Зеленського висувала його ж партія "Слуга народу".

      володимир зеленський біографія
      Володимир Зеленський

      Народився Володимир Зеленський 25 січня 1978 року у Кривому Розі. Він закінчив Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

      У студентські роки Зеленський захопився КВН. Він творець команди "95 квартал". Зеленський став у команді капітаном, актором та автором більшості номерів. Команда "95-й квартал" переросла у "Студію Квартал-95". Зеленський також є сценаристом, продюсером та актором низки фільмів та кіномюзиклів.

      Після виходу гумористичного серіалу "Слуга народу" та відповідного фільму, наприкінці 2016 року почалися розмови про те, що Зеленський може бути кандидатом на посаду президента України. У 2017 році юристи "Студії Квартал 95" зареєстрували політичну партію "Слуга народу". Більше про Володимира Зеденського читайте у статті.

      Петро Порошенко

      Петро Порошенко чинний Президент України. На вибори він йшов як самовисуванець. 

      петро порошенко біографія
      Петро Порошенко

      Петро Олексійович народився 26 вересня 1965 року у місті Болград Одеської області. Він закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, а також проходив службу в армії. Порошенко володіє українською, російською, англійською й румунською (молдовською) мовами.

      Він успішний підприємець. У 1990-ті роки – придбав кілька кондитерських підприємств, які згодом об'єднав у групу "Рошен", яка стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні.

      У минулому Петро Порошенко був народним депутатом III, IV, V та VII скликань, працював міністром закордонних справ (2009—2010), міністром економічного розвитку та торгівлі (березень – грудень 2012) та членом Ради НБУ (2007—2014). Він узяв участь у президентських виборах 2014 року, де отримав 54,7 % голосів, переміг у першому турі. Порошенко став наймолодшим президентом України. Більше про життєвий та політичний шлях Петра Олексійовича читайте у статті.

      Юлія Тимошенко

      Нардеп та лідерка партії "Батьківщина". На вибори Тимошенко висувала її ж партія "Батьківщина".

      юлія тимошенко
      Юлія Тимошенко

      Народилась Юлія Тимошенко 27 листопада 1960 року у Дніпрі. Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут. Вона у 1990-х роках була керівником ряду приватних компаній з торгівлі бензином і газом, видобутку природних копалин.

      Тимошенко – 10-й та 13-й прем'єр-міністр України (2005, 2007–2010), віце-прем'єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу (1999–2001), одна з лідерів "Помаранчевої революції" 2004, керівник партії "Батьківщина" та блоку Тимошенко. Вона перша жінка-прем'єр-міністр незалежної України. Більше про Юлію Тимошенко читайте у статті.

      Юрій Бойко

      Олігарх, нардеп, співголова партії "Опозиційна платформа – За життя". На вибори йшов як самовисуванець.

      юрій бойко біографія
      Юрій Бойко

      Народився Юрій Бойко 9 жовтня 1958 року в Горлівці Донецької області. Закінчив Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д. Менделєєва.

      За часів правління Леоніда Кучми 3 роки очолював НАК "Нафтогаз України". Був народним депутатом України VI і VIII скликань, а також міністром енергетики та вугільної промисловості України у 2010-2012 роках. У 2012 році Юрій Бойко призначений на посаду віце-прем'єр-міністра України. Кандидат Бойко славиться своїми дружніми стосунками із Російською Федерацією. Більше про Юрія Бойка читайте у статті.

      Анатолій Гриценко

      Анатолій Гриценко колишній міністр оборони України та кандидат від політичної партії "Громадянська позиція".

      анатолій гриценко
      Анатолій Гриценко

      Народився Гриценко 25 жовтня 1957 року у селі Багачівка Звенигородського району Черкаської області. Він закінчив Київське вище авіаційне інженерне училище та Університет військово-повітряних сил США.

      Анатолій Гриценко був міністром оборони України (2005–2007), народним депутатом України VI і VII скликань, головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (VI скликання), головою політичної партії "Громадянська позиція" та полковником запасу. Більше про Анатолія Гриценка читайте у статті.


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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Юрій Бойко Анатолій Гриценко Кандидати в президенти
      Джерело: 24 канал
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