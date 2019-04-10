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      Лідери ЄС на зустрічі у Брюсселі вирішать долю Brexit

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      У Брюсселі вирішуватимуть долю Brexit
      У Брюсселі вирішуватимуть долю Brexit / Фото з відкритих джерел

      Глави 27 країн Європейського Союзу у середу обговорять з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей ситуацію навколо Brexit. Головним питанням буде перенесення Brexit на більш пізній термін.

      Наразі найближча можлива дата Brexit – 12 квітня. Зазначається, що на зустрічі Мей повинна буде обґрунтувати європейським політикам необхідність продовження термінів Brexit.

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      Кінцеве рішення щодо термінів Brexit прийматимуть лідери 27 країн ЄС. Будь-який з варіантів вони повинні будуть підтримати одноголосно.

      Про це йдеться в оприлюдненому напередодні саміту ЄС 10 квітня листі глави Європейської ради Дональда Туска лідерам ЄС.

      Які існують варіанти розвитку подій

      – Лідери ЄС можуть відмовити Терезі Мей у продовженні термінів Brexit, що приведе до виходу Великобританії з ЄС 12 квітня без угоди. Експерти вважають такий варіант Brexit вкрай травматичним для Великобританії.

      – Лідери ЄС також можуть не погодитися на запропоновані терміни продовження Brexit і запропонувати свої. 5 квітня Тереза Мей звернулася до президента Європейської ради Дональда Туска. Вона просила відкласти Brexit до 30 червня 2019 року.

      Продовження до 30 червня, вважає він, збільшило б ризик повторення серії нових короткострокових продовжень і надзвичайних самітів. "Гнучкий" термін, як вважає Туск, дозволить Великобританії вільно піти, коли вона буде готова. А Євросоюзу з 27 держав уникнути повторних самітів щодо Brexit.

      Якщо Тереза Мей відкине альтернативну пропозицію ЄС, то Великобританія також покине союз без угоди з Брюсселем 12 квітня. Якщо ж Брюссель і Лондон узгодять на саміті продовження Brexit, то подальший розвиток подій буде залежати від Великобританії.

      Читайте також: Британська драма: виходити не можна залишатися

      У тому випадку, якщо терміни Brexit будуть продовжені, це стане вже другим перенесенням Brexit. До цього дата Brexit була призначена на 29 березня, але британський парламент не зміг до цього терміну погодити угоду з Брюсселем і отримав відтермінування.

      Раніше королева Єлизавета II схвалила законопроект спрямований на запобігання "жорсткого" Brexit. Закон, ухвалений обома палатами британського парламенту, вимагає від прем'єр-міністра просити ЄС про продовження термінів Brexit.

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

       

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      Теги: Новини політики Brexit Великобританія Європа
      Джерело: 24 Канал
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