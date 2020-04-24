Лідери з зараження COVID-19: скільки ПЛР-тестів на день проводять у областях
Станом на 24 квітня в Україні кількість інфікованих у Чернівецькій області та в Києві перевищує 1000 осіб, в Івано-Франківській області – 684 випадки. Скільки осіб тут перевіряють щоденно і яка кількість тестів зроблена загалом?
Де найбільше випадків COVID-19?
Станом на 24 квітня ситуація в Україні наступна (три регіони, де хворих найбільше):
- Чернівецька область: 1199 осіб інфіковано, 13 померли;
- м. Київ: 1122 осіб інфіковано, 14 померли;
- Івано-Франківська область: 684 інфіковано, 36 померли.
Важливо В Україні 7 647 випадків COVID-19: за останню добу виявили 477 хворих
Як тестують жителів регіонів-лідерів?
- Київ: станом на 23 квітня у м.Києві зроблено 11888 ПЛР досліджень на COVID-19. На день таких досліджень проводиться 893.
- Івано-Франківська область: 23 квітня 1654 ПЛР-дослідження. Середня кількість на добу – 100-120 досліджень.
- Чернівецька область – очікуємо на відповідь.
Варто зазначити, що в Україні за останню добу виявили 477 нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом, від початку року на COVID-19 захворіли 7 647 людей.
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