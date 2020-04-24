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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Лідери з зараження COVID-19: скільки ПЛР-тестів на день проводять у областях

      - Читать новость на русском
      Скільки тестів на коронавірус провели в областях, де найбільше інфікованих? / Фото Getty Images

      Станом на 24 квітня в Україні кількість інфікованих у Чернівецькій області та в Києві перевищує 1000 осіб, в Івано-Франківській області – 684 випадки. Скільки осіб тут перевіряють щоденно і яка кількість тестів зроблена загалом?

      Де найбільше випадків COVID-19?

      Станом на 24 квітня ситуація в Україні наступна (три регіони, де хворих найбільше):

      • Чернівецька область: 1199 осіб інфіковано, 13 померли;
      • м. Київ: 1122 осіб інфіковано, 14 померли; 
      • Івано-Франківська область: 684 інфіковано, 36 померли.

      Важливо В Україні 7 647 випадків COVID-19: за останню добу виявили 477 хворих

      Як тестують жителів регіонів-лідерів?

      Сайт 24 каналу запитав, скільки тестів на COVID-19 роблять тут щоденно:
      • Київ: станом на 23 квітня у м.Києві зроблено 11888 ПЛР досліджень на COVID-19. На день таких досліджень проводиться 893.
      • Івано-Франківська область: 23 квітня 1654 ПЛР-дослідження. Середня кількість на добу – 100-120 досліджень.
      • Чернівецька область – очікуємо на відповідь.

      Варто зазначити, що в Україні за останню добу виявили 477 нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом, від початку року на COVID-19 захворіли 7 647 людей.

       

      Теги: Новини Івано-Франківська Новини України Коронавірус в Україні Новини Києва Новини Чернівців
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