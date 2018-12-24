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      Лідерка збірної України з біатлону може пропустити останню гонку року

      74 Читать новость на русском
      Юлія Джима
      Юлія Джима / Чемпионат.com

      Одна з найкращих українських біатлоністок Юлія Джима може не виступити на Різдвяній гонці в Німеччині.

      Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Юлії не варто брати участь в гонці.

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      "Як я б бачив зі своєї дзвіниці, то в такому стані Юлі туди краще не їхати. Але я не керую всім процесом, як би не намагалися це представити деякі коментатори. Це – комерційні змагання, за які платять гроші, і я не можу змушувати когось – їхати чи ні. Є Урош Велепец, який може оцінювати стан спортсменки, є Юля – сама вже доросла людина. Їм вирішувати, вони ж теж будують плани підготовки й хочуть вийти на пік до чемпіонату світу. Але я б не став", – заявив Бринзак у коментарі biathlon.com.ua.

      "Подивіться на Лауру Дальмаєр: спринт була на подіумі, переслідування – десь поруч, але розуміє свій стан і прийняла рішення мас-старт пропускати. Тому що вона профі: розуміє, що краще пожертвувати однією гонкою, ніж зараз наламати дров і зіпсувати собі залишок сезону. Якщо в Юлі в останніх перегонах не котили лижі – це одне, але якщо вона відчуває, що перебуває в поганому стані, краще зробити паузу й підготуватися до Оберхофу. Але це вирішують спортсменка та її тренер, я не стану вказувати їм, що робити", – додав глава ФБУ.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима
      Джерело: 24 Канал
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