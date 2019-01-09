Лідерка збірної України з біатлону пропустить першу гонку в Оберхофі

У четвер, 10 січня, в німецькому Оберхофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. У спринті візьмуть участь п'ятеро українок.

На першу жіночу гонку у 2019 році не вийде Олена Підгрушна, яку замінить Юлія Журавок, інформує Федерація біатлону України.

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У спринті також братимуть участь Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко та Валя Семеренко.

За підсумками трьох минулих етапів найкращою з українок в загальному заліку Кубка світу є якраз Олена Підгрушна, яка займає 19 місце, маючи у своєму активі 141 очко.

Жіночий спринт протяжністю 7,5 км відбудеться завтра, початок о 15:30. Етап Кубка світу в Оберхофі пройде з 7 по 13 січня.

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