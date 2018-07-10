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Лідеру С14 повідомили про підозру за погром табору ромів на Лисій Горі

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Координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру оголосили про підозру через погром у ромському таборі на Лисій Горі
Координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру оголосили про підозру через погром у ромському таборі на Лисій Горі / фото з соцмереж

Координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру оголосили про підозру через влаштований "рейд" у ромському таборі на Лисій горі, що у Києві. Тоді активісти організації, лідером якої є Мазур, вигнали людей із поселення та спалили його.

Про вручення підозри лідеру С14 інформує прес-служба Нацполіції Києва.

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У ході розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру. Слідчими готується подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мазуру оголосили підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).

Раніше 24 канал повідомляв про те, що поліція прийшла з обшуками до лідера праворадикальної організації Сергія Мазура.

Додамо, що після інформації про обшук, під домом Мазура зібралось близько півсотні активістів. Вони загородили виходи із під'їзду сміттєвими контейнерами.

Два слідчих утікали через дах. Ще двоє молили їх відпустити. Обшук проводився з низкою порушень. Проводив обшук не той слідчий, який прописаний в постанові. Не допускали адвоката,
– написав один із активістів на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.

Відтак, за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію за статтею "Хуліганство".

Що таке С14? С14 існує з 2010 року. До цього її члени виступали разом із націоналістичною партією ВО "Свобода". Назва руху – відсилання до вислову американського нациста Девіда Лейна, яка в перекладі звучить так: "Ми маємо забезпечити існування нашого народу та майбутнє для білих дітей". В оригіналі лозунг містить 14 слів. З 2014 року офіційно зареєстрована в Мін’юсті як "Громадська організація СІЧ-С14". Серед членів С14 є чимало людей, яких звинувачують у скоєні тяжких злочинів. В листопаді 2017 С14 внесли до списку міжнародних терористичних організацій. Про це йдеться на сайті консорціуму Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

 

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Роми
Джерело: 24 канал
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