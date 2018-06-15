"Ліфчик" Путіна, фак Вільямса, антисекс і тюрми для іноземців – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Перший день чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії був багатим на смішні, дивні і знакові події.

"Ліфчик" Путіна

На церемонії відкриття ЧС-2018 у Москві очікувано "порожню" промову виголосив президент Росії Володимир Путін. Прочитав з листочка про "свято спорту", "любов до футболу" і "гостинну Росію". Звісно, майже ніхто, крім свити, його не слухав. Зате всіх розвеселила "картинка", яку показували на ТБ і на табло стадіону. Оператори і режисери трансляції давали такий ракурс, що мікрофони на рівні грудей Путіна в соцмережах одразу охрестили "пухнастим ліфчиком".

Фак Роббі Вільямса

Відзначився на церемонії відкриття і британський співак Роббі Вільямс. Під час виконання пісні він показав у телекамеру… середній палець. Трансляції була прямою, тому режисери не встигли вирізати брутальний жест. Скандальне фото дивіться тут.

Стяг України



Прапор України на ЧС-2018

Багато розмов точилося після церемонії щодо начебто несподіваної появи на трибунах прапора України. Насправді нічого героїчного у цьому не було – наше знамено майоріло серед багатьох інших, як і планували організатори події: мов, дивіться, всі країни нам друзі, навіть Україна… Підступна маніпуляція!

Показуха Вороніна

Немає ніякого геройства і в появі на трибуні "Лужників" колишнього гравця збірної України, а нині члена її тренерського штабу Андрія Вороніна. Прихильник ганебного правила "футбол внє палітікі" виклав відео в Instagram Stories і підписав його: "Ми чекали на цей рік".

Підтримка Сенцова

А от хто справді заслуговує над повагу за сміливість, так це активісти "Відкритої Росії", які неподалік від стадіону "Лужники" вивісили величезний баннер на підтримку українського політв’язня Кремля Олега Сенцова.



Банер на підтримку Олега Сенцова

Словоблуддя Кадирова

Продовжує піаритися на темі ЧС-2018 глава Чечні Рамзан Кадиров. Навіть "стьоб" на свою адресу він спробував перетворити собі в плюс.

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Напередодні турніру відомий російський комік Семен Слєпаков поширив свою нову пісню, в якій потролив збірну Росії і запропонував призначити її тренером Кадирова. Чечениць же відповів у своєму Telegram-каналі, що йому пісня сподобалася, але одне прикро: "Незважаючи на те, що Семен вважає мене панацеєю, все ж в його пісні команда на чолі зі мною програла. Це непорядок". І далі Кадиров видав недолугий віршик, який може стати новою темою для пісні Слєпакова.

Протест євродепутатів

Поки Кадиров займався словоблуддя, про нього і про Чечню згадали депутати Європарламенту. 36 його представників направили листа президенту ФІФА Джанні Інфантіно, в якому заявили, що "шоковані вибором Чечні в якості однієї з локацій ЧС-2018". "За останнє десятиліття, під керівництвом Рамзана Кадирова Чечня стала місцем, де карається навіть найменша незгода, де неповага до людських прав і свобод стала системою, де не тільки критиків режиму, але і правозахисників та журналістів переслідують та вбивають", – написали в листі депутати.

Сексу – ні!



Та сама депутат Держдуми Тамара Плетньова (праворуч)

Тим часом, їхня колега з Держдуми Росії – 70-річна Тамара Плетньова – зробила свою "важливу заяву". Вона закликала росіянок "не займатися сексом з іноземними вболівальниками". За її словами, такі доступні жінки потім ризикують стати матерями-одиначками. Плетньова згадала приклад Олімпіади-1980 у Москві, після якої багато жінок залишилися з дітьми від незнайомих чоловіків. Вона заявила, що треба вступати в шлюб лише з "громадянами Росії і створювати з ними хорошу сім'ю".

Хуліганам – ні!

Хто точно не зможе отримати секс із доступними росіянками, так це майже 1300 вболівальників з Англії і Уельсу, яким Великобританія заборонила їхати на ЧС-2018. Вони перебувають у "чорному списку" футбольних хуліганів, яким заборонено відвідувати стадіони.

Тюрми для іноземців

Зате інші фанати – гості ЧС-2018 зможуть не тільки поспілкуватися з росіянками, а й при нагоді відчути всі принади… російських тюрем. Як повідомив опозиціонер Олексій Навальний, який вийшов на свободу після 30-денного арешту, в російських СІЗО перед ЧС сталися кардинальні зміни умов утримання.

Мабуть влада не виключає, що доведеться заарештовувати за бешкетування п'яних англійських фанатів, і не хоче зганьбитися, – зазначив Навальний.

За словами політика, в усіх камерах зробили євроремонт, пофарбували решітки, замість дірок в підлозі поставили унітази, а в коридорах встановили футбольні ворота. Крім того, в камерах повісили РК-екрани, "щоб арештанти мали змогу дивитися матчі чемпіонату". "Годувати стали краще, ніж у ресторані. І навіть офіціант є – курсант школи міліції ходить і роздає меню. Типу, як в літаку, можна вибрати один з двох варіантів", – відзначив політик.

А для спілкування з іноземцями в спецприймальник запросили студенток Московського державного лінгвістичного університету. "Поки іноземців немає, студенткам нудно, вони голосно скаржаться і вимагають масових арештів, щоб завести знайомства, – пише Навальний. – Передбачаючи ваші коментарі на тему "хочу під арешт", зауважу, що кількість місць обмежена і якщо у ваших планах є порушення громадського порядку, то поспішайте. Після чемпіонату золота карета перетвориться на гарбуз".

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