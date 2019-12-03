"007: Не час помирати": з'явилися приголомшливі персонажні постери до фільму про Джеймса Бонда

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"007: Не час помирати" / Колаж: LifeStyle 24

25-та стрічка про культового агента 007 ДЖеймса Бонда на повну готується до великої прем'єри. Творці фільму "007: Не час помирати" представли нові персонажні постери.

Напередодні, 2 грудня, в мережі з'явився перший тизер до драматичного трилера "007: Не час помирати", який став 25-ю повнометражною стрічкою про англійського агента Джеймса Бонда. Слідом за коротким відеороликом творці фільму поділилися новими персонажними постерами, на яких головні герої постали у приголомшливих образах.

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Офіційні фотокартки до стрічки з'явилися на офіційній сторінці журналу Just Jared в інстаграмі. На постерах постали Деніел Крейг, Рамі Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Лашана Лінч, яка у наступній частині стане агентом 007, та Бен Вішоу. Нагадаємо, прем'єра фільму запланована на квітень 2020 року, а Деніел Крейг востаннє виконає роль Джеймса Бонда

 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Джеймс Бонд Рамі Малек
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