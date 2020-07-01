1 липня – яке сьгодні свято та що не можна робити в цей день
1 липня в народному календарі відзначається Ярилин день. За прикметами, цього дня дуже сильно гріє сонце і надворі стоїть справжня літня спека. В давнину наші предки вшановували Ярила – бога Сонця.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій.
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Народні прикмети на 1 липня
– Туман стелиться по долинах вранці – ознака того, що буде ясна погода.
– Якщо латаття пізно прокидається вранці і ледь піднімається над водою, то після обіду чекайте дощу.
– Якщо вранці немає роси, то вночі буде дощ.
– Якщо вночі не спиться, то можна подивитися на місяць в небі і спробувати подумки повісити на ріг відро. Якщо відро "висить", то буде сухо, а якщо "падає", то бути дощу.
Що можна робити 1 липня
- Сьогодні заведено збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.
Що не можна робити 1 липня
- Щоб був хороший урожай, цього дня не можна лінуватися на полі.
- Для того, аби не запустити в дім біду, не рекомендується запускати цього дня в дім незнайомців.
- Сьогодні не можна позичати гроші, адже самі до кінця місяця можете залишитися без фінансів.