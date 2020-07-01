1 липня в народному календарі відзначається Ярилин день. За прикметами, цього дня дуже сильно гріє сонце і надворі стоїть справжня літня спека. В давнину наші предки вшановували Ярила – бога Сонця.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій.

​Читайте також Петрів піст 2020: календар харчування на кожен день

Народні прикмети на 1 липня

– Туман стелиться по долинах вранці – ознака того, що буде ясна погода.

– Якщо латаття пізно прокидається вранці і ледь піднімається над водою, то після обіду чекайте дощу.

– Якщо вранці немає роси, то вночі буде дощ.

– Якщо вночі не спиться, то можна подивитися на місяць в небі і спробувати подумки повісити на ріг відро. Якщо відро "висить", то буде сухо, а якщо "падає", то бути дощу.

Що можна робити 1 липня

Сьогодні заведено збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.

Що не можна робити 1 липня