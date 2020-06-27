Не рідко голлівудські актори вдають на екрані значно молодших героїв. Допомагає їм у цьому тінейджерське вбрання чи інколи грим. То в яких стрічках актори були старшими за персонажів – дивіться у фотодобірці LifeStyle 24.

"Сніданок у Тіффані", "Гаррі Поттер", "Гра престолів", "Щоденники вампіра", "Друзі" – ці популярні проєкти добре відомі всім кіноманам. Однак ніхто і не підозрював, що в цих стрічках знамениті актори Голлівуду поставали, коли їхній вік був значно більший, аніж в персонажів. Щоб переконатись у цьому 24 канал підібрав кадри з фільмів та серіалів, і довідався, скільки ж років було зіркам, коли вони перевтілювались в улюблених героїв.

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"Сніданок у Тіффані"



Акторці Одрі Хепберн було 32, коли вона зіграла 18-річну Голлі / Фото IMDb

"Друзі"



Моніка була молодша за Роса, однак в акторів все було навпаки / Фото OKino

"Щоденники вампіра"



25-річного вампіра зіграв 30-річний Єн Сомерхолдер / Фото Metro



Полу Веслі, який зіграв 17-річного Стефана, було 35 років / Фото Clutch

"Гаррі Поттер"



Акторці Ширлі Гендресон було 37, коли вона грала школярку Міртл / Фото

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"Спіймай мене, якщо зможеш"



Леонардо Ді Капріо було 28, коли він грав 16-річного шахрая / Фото Moviestape

"Назад у майбутнє"



Майклу Джей Фоксу було 29, коли його герой був у віці 17 років / Фото Unian

"Гра престолів"



Джек Глісон грав 17-річного, коли йому було 25 / Фото HBO

"Рівердейл"



Коулу Спроусу виповнилось 27, а його персонажу – 16 / Фото Cinema

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона"



Бреду Пітту було 44, коли він зіграв молодого Баттона / Фото IMDb