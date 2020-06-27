10 акторів, які були старшими за своїх героїв у кіно
Не рідко голлівудські актори вдають на екрані значно молодших героїв. Допомагає їм у цьому тінейджерське вбрання чи інколи грим. То в яких стрічках актори були старшими за персонажів – дивіться у фотодобірці LifeStyle 24.
"Сніданок у Тіффані", "Гаррі Поттер", "Гра престолів", "Щоденники вампіра", "Друзі" – ці популярні проєкти добре відомі всім кіноманам. Однак ніхто і не підозрював, що в цих стрічках знамениті актори Голлівуду поставали, коли їхній вік був значно більший, аніж в персонажів. Щоб переконатись у цьому 24 канал підібрав кадри з фільмів та серіалів, і довідався, скільки ж років було зіркам, коли вони перевтілювались в улюблених героїв.
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"Сніданок у Тіффані"
Акторці Одрі Хепберн було 32, коли вона зіграла 18-річну Голлі / Фото IMDb
"Друзі"
Моніка була молодша за Роса, однак в акторів все було навпаки / Фото OKino
"Щоденники вампіра"
25-річного вампіра зіграв 30-річний Єн Сомерхолдер / Фото Metro
Полу Веслі, який зіграв 17-річного Стефана, було 35 років / Фото Clutch
"Гаррі Поттер"
Акторці Ширлі Гендресон було 37, коли вона грала школярку Міртл / Фото
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"Спіймай мене, якщо зможеш"
Леонардо Ді Капріо було 28, коли він грав 16-річного шахрая / Фото Moviestape
"Назад у майбутнє"
Майклу Джей Фоксу було 29, коли його герой був у віці 17 років / Фото Unian
"Гра престолів"
Джек Глісон грав 17-річного, коли йому було 25 / Фото HBO
"Рівердейл"
Коулу Спроусу виповнилось 27, а його персонажу – 16 / Фото Cinema
"Загадкова історія Бенджаміна Баттона"
Бреду Пітту було 44, коли він зіграв молодого Баттона / Фото IMDb