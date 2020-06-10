10 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 червня в народному календарі відзначається день Микити. Святий мученик був милосердним та завжди допомагав бідним. Сьогодні про його допомогу просять всі, хто має в цьому потребу.
Іменини сьогодні святкують: Захар, Ігнатій, Іраклій, Макар, Микита.
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Народні прикмети на 10 червня
– Багато мурах на мурашнику – на гарну погоду.
– Веселка після дощу швидко зникає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.
– Сон з 9 на 10 червня не здійсниться.
Що можна робити 10 червня
- Кажуть, якщо вагітна жінка сьогодні поспілкується з мудрою та красивою людиною, то в неї народиться здорова дитина.
Що не можна робити 10 червня
- За народними прикметами, спати ополудні сьогодні не можна.
- Не рекомендовано в цей день розмовляти з незнайомцями, адже можна накликати на свою родину біду.
- Сьогодні не можна економити, аби увесь рік не ходити в злиднях.
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