Уже з 15 липня іноземні туристі зможуть відправитись на відпочинок на Мальдівські острови. Тому 24 канал зібрав підбірку місць, які варто побачити на власні очі.

Президент Мальдівських островів Ібрагім Соліх заявив, що кордон відкритий для туристів з усього світу. Також на кордоні не вимагатимуть проходити тестування на COVID-19.

Читайте також Мальдіви готові прийняти туристів з 15 липня

Що робити на Мальдивах

Крім шикарних пляжів і золотого сонця, на Мальдівських островах можна й порозважатись і дізнатись багато нового.

Х. П. Риф

Дайвінг дуже розповсюджена розвага на Мальдівах. Х.П. Риф – це одне з найкращих місць для дайвінгу. Тут можна досліджувати приголомшливі коралові рифи та чудовий світ риб.



Рифи на Мальдівах / Фото: mapme.club

Банановий риф

Ще одне місце для занурювання – це банановий риф. Риф у форму банана і розташований посеред протоки Гифтун. Найбільша глибина – 10 метрів, а видимість під водою коливається від 10 до 30 метрів.

На північному заході є вражаюча вершина, яка вкрита м’якими коралами, а на північному сході – є кілька печер, в яких живуть різні морські мешканці. Там можна зустріти: скляну рибу, скатів, черепах, рибу-ангела, рибу-метелика, іглобрюха та безліч інших істот.

До речі, на банановому рифі можуть занурюватися всі – від новачка до просунутого аквалангіста.



Банановий риф у формі банана / Фото: womanadvice.ru

Манта Пойнт

Ще один різновид дайвінгу, який пропонують на Мальдівських островах – це занурення з мантами. Манти – це гігантські скати, ширина деяких досягає 7 метрів.



Манта Пойнт – дайвінг зі скатами / Фото: birdmi.com

Читайте також У які країни українці можуть подорожувати без обмежень через коронавірус: перелік

Острів Алимата

Алимата – це острів-готель, який має круглу форму. Цей готель має 5 зірок і пропонує безліч СПА-процедур.



Алимата – круглий острів / Фото: agoda.com

Стара мечеть П'ятниці

Це прекрасне місце для дослідження ісламської культури Мальдів. Тут на стінах є візерунки в арабському стилі, а самі стіни з коралів.

У мечеті є гробниці султанів і дворян.



Мечеть П'ятниці / Фото: mapme.club

Національний музей

Безліч різних артефактів, які розповідають історію та культуру країни, є в Національному музеї. Сам музей розташований у місті Мале. Він був побудований за проєктом китайського уряду.



Національний музей Мале / Фото: easyvoyage.de

Вечеря в компанії скатів і риб

На Мальдівах є підводний ресторан, який діє на глибині 5 – 10 метрів. Тут ви зможете повечеряти у компанії скатів, акул і різних рибок.



Підводний ресторан у Мальдівах / Фото: jisty.com.ua

Безлюдний острів

Коли ви мандруєте різними країнами, то зазвичай вони переповнені туристами і навіть немає де зробити фото. А ось Мальдіви пропонують побувати на безлюдному острові. На Мальдівах 1200 островів, а заселені лише 200. Тому туристи зможуть орендувати цілий острів на цілий день!



Оренда острова / Фото: wallpapercave.com

Місто Мале

Найбільше місто, але найменша столиця – це столиця Мальдівської Республіки Мале. Її площа становить всього 5,8 квадратних метрів. У цьому місті й розташовані безліч туристичних пам’яток.



Столиця Мальдів / Фото: mydiscoveries.ru

Милування зірками

Спостерігати за рухом комет, роздивлятися кратери на Місяці – можна на островах обсерваторії, на острові Кунфунадо.

Завдяки сучасному обладнанню і астрономам – такий досвід для вас буде незабутнім.



Море зірок на Мальдівах / Фото: travel.tochka.net