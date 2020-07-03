Кінематограф у ХХ столітті став найвпливовішим видом мистецтва, і фото зі знімальних майданчиків – отримали самостійну художню значимість.

У кіно ми бачимо лише акторів та фон, можемо оцінити роботу режисера та сценариста, але фотографи на знімальних майданчиках відображають всіх причетних до створення фільму. Режисери, костюмери, гримери, сценаристи, актори і навіть декорації – ніхто та ніщо не залишається поза об’єктивом фотографа. Підбірка знімків зі знімальних майданчиків була опублікована на сайті Сameralabs.org.

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Фото зі знімальних майданчиків у різні роки

На фото Джин Харлоу – кінозірка і секс-символ 1930-х. Через колір волосся її називали "Платинова блондинка". Вона знялась у більше ніж у 25 фільмів, у деяких зіграла повноцінну роль, а в деяких епізодичну.



Секс-символ 30-х років / Фото: сameralabs.org

А це зйомки фільму "Пісня розбійника" у 1930 році. На фото Стен Лорел, Лоуренс Тіббетт і Олівер Харді. Фільм "Пісня шахрая" – це романтичний мюзикл від режисера Лайонела Беррімора, який розповідає про історію викрадення дівчини на Кавказі.



Актори фільмі "Пісня розбійника" / Фото: сameralabs.org

Яніна Жеймо на зйомках фільму-казки "Попелюшка" у 1947 році. Яніна зіграла головну роль у цьому фільмі – Попелюшку, яку майже протягом всього життя експлуатувала мачеха. Але в певний момент її життя змінилось – вона зустріла принца, який забрав її у казкове життя.

На фото ми бачимо зовсім не казкового персонажа, а акторку, яка відпочиває від зйомок викурючи сигарету.



Яніна Жеймю у фільмі "Попелюшка" / Фото: сameralabs.org

На цьому знімку Одрі Хепберн, яка грала головну роль у фільмі "Сніданок у Тіффані", 1961 рік. Фільм "Сніданок у Тіффані" отримав "Оскар", перемігши у номінаціях "Найкраща музика до кінофільму" та "Найкраща пісня".



"Сніданок у Тіффані", 1961 рік / Фото: сameralabs.org

Фотограф Деннвс Сток був на знімальному майданчику фільму "Планета мавп" у 1967 році від кіностудії 20th Century Fox. "Планета мавп" вийшов у прокат через рік після цього фото, головну роль зіграв Чарлтон Хестон.



Зйомки фільму "Планета мавп" / Фото: сameralabs.org

Один із наймасштабніших кінопроєктів режисера Пітера Джексона – це "Володар перснів". На фото підготовка декорацій до зйомок у 2000 році.

Фільм отримав 8 кінонагород, у тому числі й "Оскар" та "Золотий глобус".



Декорації до фільму "Володар перснів" / Фото: сameralabs.org

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Мел Гібсон і Джеймс Кевізел на знімальному майданчику "Страсті Христові" у 2004 році. У американському фільмі розповідається про останній день Христа.

Цікавий факт: актори у фільмі розмовляють арамейською мовою чи латиною, адже режисер Мел Гібсон був впевнений, що всі й так знають, про що йдеться. Але згодом його все ж вмовили додати субтитри.



Мел Гібсон і Джеймс Кевізел на знімальному майданчику / Фото: сameralabs.org

Кірстен Данст зіграла головну роль у біографічному фільмі про життя королеви Франції Марії Антуанетти. Фільм вийшов на екрани у 2006 році.

Знімальна група отримала навіть спеціальний дозвіл від французького уряду для зйомок у Версалі.



Кірстен Данст на зйомках фільму про королеву Франції / Фото: сameralabs.org

А це фото було зроблено під час перерви на зйомках нашумівшого серіалу "Гра престолів". Серіал виходив протягом 2011 – 2019 років. Останній сезон "Гри престолів" був представлений у рекордних 32-х номінаціях 2019 року.



Актори серіалу "Гра престолів" / Фото: сameralabs.org

Це "мерці" під час зйомок серіалу "Ходячі мерці". Серіал почав виходити у 2010 році, режисер телесеріалу –Френк Дарабонт.

Під час знімального процесу "зомбі" і "люди" завжди обідали окремо один від одного.



Зомбі зі серіалу "Ходячі мерці" / Фото: сameralabs.org