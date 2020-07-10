10 липня в народному календарі вшановується пам'ять Самсона – сина заможних та благородних римлян, який ставши лікарем, допомагав хворим. У Самсона були лише благі наміри, тож Господь подарував йому дар чудотворення.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Жанна, Олександр.

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Народні прикмети на 10 липня

– На листі кінського щавлю з'явилися липкі крапельки соку – прикмета того, що через два дні піде дощ.

– Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північного боку – до посухи.

– Дощ на Самсона – дощі будуть постійно йти аж до Бабиного літа.

– Якщо хмари пливуть з заходу, то буде погана погода.

Що можна робити 10 липня

День сприятливий для великих покупок. Якщо ви давно планували придбати якусь річ, то можете сміливо це робити.

Що не можна робити 10 липня

Сьогодні до світанку не можна дивитися у дзеркало, щоб не накликати біду.



10 липня не можна дивитися у дзеркало до світанку