10 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 липня в народному календарі вшановується пам'ять Самсона – сина заможних та благородних римлян, який ставши лікарем, допомагав хворим. У Самсона були лише благі наміри, тож Господь подарував йому дар чудотворення.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Жанна, Олександр.
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Народні прикмети на 10 липня
– На листі кінського щавлю з'явилися липкі крапельки соку – прикмета того, що через два дні піде дощ.
– Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північного боку – до посухи.
– Дощ на Самсона – дощі будуть постійно йти аж до Бабиного літа.
– Якщо хмари пливуть з заходу, то буде погана погода.
Що можна робити 10 липня
- День сприятливий для великих покупок. Якщо ви давно планували придбати якусь річ, то можете сміливо це робити.
Що не можна робити 10 липня
- Сьогодні до світанку не можна дивитися у дзеркало, щоб не накликати біду.
10 липня не можна дивитися у дзеркало до світанку