100 мільйонів доларів: родичі Майкла Джексона вимагають компенсацію за показ скандального фільму

62 Читать новость на русском
"Залишаючи Неверленд": родичі Майкла Джексона вимагають компенсацію
"Залишаючи Неверленд": родичі Майкла Джексона вимагають компенсацію / www.nme.com

Родичі покійного співака Майкла Джексона обурені через майбутній показ фільму "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland). Вони вже подали судовий позов проти телекомпанії HBO та вимагають компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів.

Як повідомляє The Guardian, головним аргументом родичів легендарного Майкла Джексона є те, що вони уклали договір з представниками HBO. Згідно з домовленостями, телеканал не повинен був транслювати ролики, які б паплюжили ім'я співака після його смерті. Майбутня трансляція фільму "Залишаючи Неверленд", в якому стверджують, що артист зґвалтував неповнолітніх хлопчиків, є прямим порушенням цього договору. 

Читайте також: Таємне стане відомим: у фільмі про Майкла Джексона розкриють подробиці про його інтим із дітьми

HBO порушила домовленість про те, щоб не паплюжити Майкла Джексона шляхом продюсування або представлення публіці однобокого за змістом зразка неприкритої пропаганди,
– йдеться у судовому позові. 

Окрім цього, родичі Майкла Джексона переконані, що скандальним фільмом HBO прагне "безсоромно нажитись" на людині, яка не вчиняла злочинів. 

Що відомо про скандальну кінострічку "Залишаючи Неверленд"

"Залишаючи Неверленд" є документальним фільмом про життя і творчість Майкла Джексона. Вона складатиметься з двох частин, в одній з яких йдеться про педофільні злочини короля поп-музики. 

У резонансній кінострічці взяли участь ймовірні жертви співака – програміст Джеймс Сейфчак і хореограф Вад Робсон. Перед камерою вони розповіли про знайомство з Майклом Джексоном та сексуальні домагання, яких вони зазнали у віці 7 та 10 років. Окрім Джеймса та Вада, скандальні звинувачення прокоментували їхні дружини та батьки. 

Скандальний фільм про Майкла Джексона
Скандальний фільм про Майкла Джексона / Rolling Stone

Читайте також: Вийшов перший трейлер до скандального фільму про Майкла Джексона: відео

Родичі покійного артиста заявили, що всі факти та звинувачення, наведені у "Залишаючи Неверленд", є неправдивими. Мотив кінострічки вони назвали "черговим перефразуванням застарілих тверджень, що дискредитують Майкла Джексона". Після таких коментарів фільм отримав ще більшу популярність.

Прем'єра вже відбулась на кінофестивалі Sundance, що проходив в місті Парк-Сіті з 24 січня по 3 лютого. Гості світського заходу стали першими глядачами скандального фільму. Всі інші кіномани матимуть змогу переглянути  кінострічку в березні 2019 року. Наразі ж мережу розбурхав перший офіційний трейлер.

Дивіться перший трейлер до фільму "Залишаючи Неверленд": відео 

 

blog_ava
Поліцейські висадили на мороз молодого чоловіка: той до ранку не дожив
сьогодні
3944
Теги: Скандал LifeStyle Голлівуд Музика Новини LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
22 лютого 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
Євгенія Мазур 193
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
22 лютого 16:22 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
482
Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
22 лютого 13:02 Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
Юлія Девда 1552
Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії
22 лютого 12:35 Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії
Уляна Корицька 1197
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
21 лютого 19:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 4185
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук