100 мільйонів доларів: родичі Майкла Джексона вимагають компенсацію за показ скандального фільму

Родичі покійного співака Майкла Джексона обурені через майбутній показ фільму "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland). Вони вже подали судовий позов проти телекомпанії HBO та вимагають компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів.

Як повідомляє The Guardian, головним аргументом родичів легендарного Майкла Джексона є те, що вони уклали договір з представниками HBO. Згідно з домовленостями, телеканал не повинен був транслювати ролики, які б паплюжили ім'я співака після його смерті. Майбутня трансляція фільму "Залишаючи Неверленд", в якому стверджують, що артист зґвалтував неповнолітніх хлопчиків, є прямим порушенням цього договору.

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HBO порушила домовленість про те, щоб не паплюжити Майкла Джексона шляхом продюсування або представлення публіці однобокого за змістом зразка неприкритої пропаганди,

– йдеться у судовому позові.

Окрім цього, родичі Майкла Джексона переконані, що скандальним фільмом HBO прагне "безсоромно нажитись" на людині, яка не вчиняла злочинів.

Що відомо про скандальну кінострічку "Залишаючи Неверленд"

"Залишаючи Неверленд" є документальним фільмом про життя і творчість Майкла Джексона. Вона складатиметься з двох частин, в одній з яких йдеться про педофільні злочини короля поп-музики.

У резонансній кінострічці взяли участь ймовірні жертви співака – програміст Джеймс Сейфчак і хореограф Вад Робсон. Перед камерою вони розповіли про знайомство з Майклом Джексоном та сексуальні домагання, яких вони зазнали у віці 7 та 10 років. Окрім Джеймса та Вада, скандальні звинувачення прокоментували їхні дружини та батьки.



Скандальний фільм про Майкла Джексона / Rolling Stone

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Родичі покійного артиста заявили, що всі факти та звинувачення, наведені у "Залишаючи Неверленд", є неправдивими. Мотив кінострічки вони назвали "черговим перефразуванням застарілих тверджень, що дискредитують Майкла Джексона". Після таких коментарів фільм отримав ще більшу популярність.

Прем'єра вже відбулась на кінофестивалі Sundance, що проходив в місті Парк-Сіті з 24 січня по 3 лютого. Гості світського заходу стали першими глядачами скандального фільму. Всі інші кіномани матимуть змогу переглянути кінострічку в березні 2019 року. Наразі ж мережу розбурхав перший офіційний трейлер.