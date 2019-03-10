10 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 березня 2019 року вшановується пам'ять священнослужителя Тарасія, який відомий як архієпископ Константинопольський. Він прославився своїми добрими справами, виступав як захисник слабких і знедолених, займався спорудженням численних притулків та лікарень.
Іменини сьогодні святкують: Тарас.
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Народні прикмети на 10 березня
– Якщо у місяці роги круті, то чекайте морозів найближчим часом.
– Якщо на Тарасія випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.
– Чути каркання ворон – прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів.
– Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди.
– Якщо капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай.
Що можна робити 10 березня
1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.
2. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.
3. Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.
Що не можна робити 10 березня
1. Цього дня не можна лягати спати у денний час.
2. Цього дня чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.