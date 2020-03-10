10 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

10 березня вшановується святитель Тарасій, архієпископ Константинопольський. Стародили вірили, що якщо в цей день знайти стару шкіру змії і носити при собі, то можна позбутися від важких хвороб.

Іменини сьогодні святкує Тарас.

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Народні прикмети на 10 березня

– Якщо у місяці роги круті, то чекайте морозів найближчим часом.

– Якщо на Тарасія випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.

– Чути каркання ворон – прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів.

– Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди.

– Якщо капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай.

Що можна робити 10 березня

1.Викиньте з дому усі старі речі, якими ви не користуєтеся. Таким чином, ви залучите в життя потік нової енергії.

2.Сьогодні рекомендується проводити день зі своїми дітьми, племінниками чи похресниками.

Що не можна робити 10 березня

​1.Не витрачайте кошти на необдумані покупки. Згодом можете про це пожаліти.