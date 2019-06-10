10 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Микити. Таку назву в календарі день отримав в честь Микити сповідника і Євтихія, єпископа Мелітинського,

Іменини сьогодні святкують: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

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Народні прикмети на 10 червня

– Багато мурах на мурашнику – на гарну погоду.

– Веселка після дощу швидко зникає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.

– Сон з 9 на 10 червня – не здійсниться. Сновидіння, побачене вдень 10 червня здійснюється, але не завжди.

Що можна робити 10 червня

1. Сьогодні ідеальни день для збору лікарських трав. Лікарські трави, зібрані цього дня, володіють цілющою силою.

Що не можна робити 10 червня

1. У цей день не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.