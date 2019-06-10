10 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 Читать новость на русском
10 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 10 червня / www.unian.ua

10 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Микити. Таку назву в календарі день отримав в честь Микити сповідника і Євтихія, єпископа Мелітинського,

Іменини сьогодні святкують: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

Читайте також: День батька 2019 в Україні: дата святкування та традиції

Народні прикмети на 10 червня

– Багато мурах на мурашнику – на гарну погоду.

– Веселка після дощу швидко зникає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.

– Сон з 9 на 10 червня – не здійсниться. Сновидіння, побачене вдень 10 червня здійснюється, але не завжди.

Що можна робити 10 червня

1. Сьогодні ідеальни день для збору лікарських трав. Лікарські трави, зібрані цього дня, володіють цілющою силою.

Що не можна робити 10 червня

1. У цей день не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

blog_ava
Одна людина загинула, шестеро поранені внаслідок падіння крана на житловий будинок у США
сьогодні
994
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти
9 червня 14:40 Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти
Михайло Гема 252
Джонні Деппу – 56: історії семи найгучніших романів серцеїда зі стажем
9 червня 13:58 Джонні Деппу – 56: історії семи найгучніших романів серцеїда зі стажем
Марта Вересюк 1682
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
9 червня 11:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
3047
Наталі Портман – 38! Топ-5 причин закохатися в оскароносну акторку
9 червня 10:25 Наталі Портман – 38! Топ-5 причин закохатися в оскароносну акторку
Юлія Турелик 1631
Тренди літа 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
8 червня 20:45 Тренди літа 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 5347
Новини
Більше новин
Залиште відгук