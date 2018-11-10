10 дивовижних фото, знятих всередині музичних інструментів

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10 дивовижних фото, знятих всередині музичних інструментів
10 дивовижних фото, знятих всередині музичних інструментів / www.boredpanda.com

Румунський фотограф та художник Адріан Борда хоч не грає на музичних інструментах, але його це не завадило показати всю красу та гармонію всередині предметів. Свої фотографії автор викладає у соцмережах і прихильники щоразу фанатіють від того, як може виглядати звичайна скрипка чи віолончель під кардинально іншим ракурсом.

Про це повідомляють на Bored Panda.

Талановитий фотограф зізнається, що натхнення фотографувати музичні інструменти прийшло до нього у його рідному містечку в Румунії: "Я живу в місті Регін, Румунія, який ще також називають містом скрипок. Більшість скрипок в нашій країні зроблено саме тут. Я сюрреалістичний художник і багато моїх картин мають мотиви скрипок".

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Автор фантастичних фотографій додав, що він майже не розбирається в музичних інструментах. Ідея зробити незвичні фото прийшла тоді, коли предмети були зламані і ремонтувались, через що він міг розмістити камеру всередині.

Це була дійсно чудова і цікава задача, щоб створити правильну атмосферу всередині. Одного разу я використовував деревний пил, і найкращим світлом була лампочка зі стелі. Я переміщував віолончель по всьому будинку, щоб грати під різними кутами світла. Я сподіваюся, що серія продовжиться, я планую сфотографувати більше інструментів та інших цікавих предметів з незвичайних точок зору,
– поділився фотограф.

Всередині віолончелі:

Віолончель
Віолончель

Віолончель
Віолончель

Віолончель
Віолончель

Всередині саксофона:

Саксофон
Саксофон

Всередині гітари:

Гітара
Гітара

Всередині скрипки:

Скрипка
Скрипка

Скрипка
Скрипка

Скрипка
Скрипка

Скрипка
Скрипка

Скрипка
Скрипка

Більше робіт фотографа ви можете переглянути на його сайті.

Теги: LifeStyle Мистецтво Новини культури Музика
Джерело: Lifestyle
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