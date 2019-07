10 фактів про Бенедикта Камбербетча, яких ви могли не знати

Знаменитий британський актор Бенедикт Камбербетч сьогодні, 19 липня, святкує свій 43-й день народження. Цікава і талановита постать в світі кінематографу приховує багато цікавих фактів життя, які варто дізнатись.

В день народження визначного актора, який поки що не отримав свого Оскара чи Золотого глобуса, але був номінований та визнаний найкращим у декількох десятках інших перемог, пропонуємо розповісти цікаві факти про його життя.

Читайте також: Худорлявий та виснажений: Бенедикт Камбербетч збентежив прихильників на кінопрем'єрі

1. Ще в досить юному віці, закінчивши школу, Бенедикт подорожував країнами Азії та навіть влаштувався на рік в тибетському монастирі, щоб викладати англійську мову монахам.



Бенедикт Камбербетч викладав в тибетському монастирі

2. Незважаючи на його неперевершену акторську гру, Камбербетч міг так і не стати актором. Його батьки хоч і були відомими телевізійними зірками у Великобританії, вони наполягали, щоб син став адвокатом. Але після монастиря актор твердо вирішив вступити на факультет драми в університеті Манчестера.

3. Бенедикт Камбербетч є далеким родичем короля Річарда III, який правив у Великобританії з 1482 року по 1485. Їх розділяє 16 поколінь.

4. Після затвердження Бенедикта на роль Шерлока в однойменному серіалі, який приніс йому славу, актор серйозно зайнявся своєю фізичною підготовкою. Він щодня займався йогою і плаванням, щоб зробити тіло більш "худим і кощавим" (так вимагали режисери стрічки), а також брав уроки гри на скрипці в австралійської актриси і скрипальки Еос Чатер.

5. Все життя іменинник був рудим та світловолосим чоловіком. Але через зйомки в серіалі йому сподобалось мати імідж брюнета, через що він вирішив ним залишитись і в реальному житті.



Бенедикт Камбербетч був рудим чоловіком

6. На зйомках одного з фільмів у Південній Африці на Бенедикта та його колегу напали озброєні грабіжники, які хотіли викрасти машину. За чутками, злочинці його зв'язали і навіть хотіли заштовхати в багажник.

7. Про своє весілля з коханою Софі Хантер Бенедикт оголосив незвичним способом. За давньою британською традицією у 2014 році він вирішив оголосити про свої заручини у весільному розділі газети Times. Тоді він зазначав, що така традиція йому дуже до вподоби і що якби він не був знаменитим, він вчинив би так само.

8. У 2015 році його блискавичну творчу діяльність відзначила сама королева Єлизавета II, яка вручила звання командора ордена Британської імперії.



Бенедикт Камбербетч отримував нагороду від королеви Єлизавети II

9. Харизматичний Бенедикт Камбербетч у 2013 році зайняв перше місце в онлайн-опитуванні "100 найсексуальніших знаменитостей 2013 року" в журналі Empire, а в 2014 році був визнаний одним зі 100 найбільш впливових людей в світі за версією журналу Time.

10. Кіноактор підтримує виключно рослинну дієту та нещодавно навіть отримав звання "найкрасивішого вегана" у 2018 році за версією благодійної організації PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за етичне ставлення до тварин).