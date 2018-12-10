10 грудня 2018 року відзначається свято під назвою Знамення. Віряни вшановують один з найважливіших образів – ікону Пресвятої Богородиці, яка називається "Знамення". На ній зображена Богоматір в процесі здійснення молитви. Ікона відома своєю чудотворністю. Від "Знамення" люди завжди чекали чогось особливого, якихось знаків, які дозволяють передбачити долю.

Також сьогодні відзначають День прав людини та Всесвітній день футболу, який для величезної кількості людей, не просто вид спорту, а стиль життя.

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Іменини 10 грудня святкують: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.

Народні прикмети на 10 грудня:

– Дружньо цвірінькають горобці – чекайте тепла.

– У хмарну погоду сніг чи дощ йде з перервами – на завірюху.

Що можна робити 10 грудня

1. Якщо з самого ранку стати обличчям до північного вітру, то за прикметами, всі біди й печалі з ним пройдуть.



Ікона Божої Матері "Знамення"

2. Сьогодні варто помолитися святому Роману про позбавлення від безпліддя. Святий Роман володів даром чудотворення і допоміг багатьом безплідним жінкам вилікуватися.

3. Уважно придивляйтеся до зоряного неба, польоту птахів, хмар, вітру. Усе в природі має знаки для тих, хто володіє мистецтвом тлумачення знаків і символів. Цього дня по хмарах і зірках ворожать на майбутню погоду.

Що не можна робити 10 грудня

1. Не можна будь-що в'язати чи шити, адже таким чином можна зашити тепло в будинку.

2. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.