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10 хітів Ріанни, за які ми любимо співачку

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Ріанні – 32! / Vogue

Іменинниця Ріанна сьогодні, 20 лютого, святкує свій день народження. Барбадоській знаменитості виповнилось 32 роки. За свою кар'єру співачка випустила 8 альбомів та кілька десятків композицій, втім є декілька, які вже давно увійшли в історію музичної індустрії.

Творчий шлях Ріанни розпочався ще у 2003 році, коли артистка познайомилась з американським продюсером Еваном Роджерсом через його дружину, з якою він приїхав на вихідні у її рідний Барбадос. Тоді ж вона вразила чоловіка своїм виконанням Emotion гурту Destiny's Child. Американський лейбл Def Jam був першим, який підписав контракт з висхідною зіркою, хоч і тодішній президент компанфії Jay-Z ставився до дівчини скептично. Того ж року, у 2005, Ріанна переїхала у США, взяла собі псевдонім, оскільки її справжнє ім'я Робін Ріанна Фенті та почала завойовувати музичний олімп.

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З того часу зірка записала 8 студійних альбомів, які продавались мільйонними копіями по цілому світу. Якщо бути точними – 28 мільйонів копій альбомів та 100 мільйонів копій синглів. Вона є наймолодшою артисткою в історії чарту Billboard, у якої 10 синглів посідали перші сходинки. У зірки більше 100 нагород, серед яких 7 Греммі, 6 American Music Awards, 22 Billboard Music Awards і спеціальна нагороди Icon Award. 

Як ви бачите, немає нічого неможливого. Саме це показує Ріанна, найпопулярніші пісні якої ми пропонуємо згадати у її день народження. Насолоджуйтесь!

Найпопулярніші пісні Ріанни:

Ріанна – Diamonds: дивитись відео онлайн

Ріанна – Stay: дивитись відео онлайн

Ріанна – Umbrella: дивитись відео онлайн

Ріанна –  Where Have You Been: дивитись відео онлайн

Ріанна – We Found Love: дивитись відео онлайн

Ріанна – Work: дивитись відео онлайн

Ріанна – Don't Stop The Music: дивитись відео онлайн

Ріанна – Man Down: дивитись відео онлайн

Ріанна – Rude Boy: дивитись відео онлайн

Ріанна – Unfaithful: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Ріанна Зіркові дні народження LifeStyle Музика
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