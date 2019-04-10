10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
177
10 квітня 2019 року вшановують пам'ять святого Іларіона Нового, Пелікітського ігумена. Цей день також носить назву "Євстрат" та "Мати й мачуха".
Цього дня відзначають День брата і сестри та День народження сірника. Французький студент Шарль Соріано створив фосфорні сірники. 10 квітня у 1833 році він замінив суміш для сірникових головок жовтим фосфором. Також цього дня відзначають День банана та Міжнародний день любовного трикутника.
Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Василь.
Читайте також: Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
Народні прикмети на 10 квітня
– Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів у найближчий час.
– Сороки сидять на верхівках дерев – холод незабаром закінчиться.
– Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
Що можна робити 10 квітня
1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 10 квітня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.
Джерело: Lifestyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі