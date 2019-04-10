10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

177
10 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 10 квітня / na-skryzhalyah.blogspot.com

10 квітня 2019 року вшановують пам'ять святого Іларіона Нового, Пелікітського ігумена. Цей день також носить назву "Євстрат" та "Мати й мачуха".

Цього дня відзначають День брата і сестри та День народження сірника. Французький студент Шарль Соріано створив фосфорні сірники. 10 квітня у 1833 році він замінив суміш для сірникових головок жовтим фосфором. Також цього дня відзначають День банана та Міжнародний день любовного трикутника.

Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Василь. 

Читайте також: Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити

Народні прикмети на 10 квітня

– Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів у найближчий час. 
 
– Сороки сидять на верхівках дерев – холод незабаром закінчиться.
 
– Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
 
Що можна робити 10 квітня
 

1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.

2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 10 квітня

1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.

blog_ava
Головні новини 9 квітня: де і коли пройдуть дебати, з "Самопомочі" піде частина нардепів
сьогодні
3333
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: Lifestyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 09:03 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
51
День народження зірки "Пліткарки": найкращі образи Блер Уолдорф у серіалі
9 квітня 21:22 День народження зірки "Пліткарки": найкращі образи Блер Уолдорф у серіалі
575
Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
9 квітня 18:48 Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
1325
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
9 квітня 17:49 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
14976
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
8 квітня 19:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
16854
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук