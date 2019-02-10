10 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 лютого 2019 року вшановується пам'ять Єфрема Сирина, відомого проповідника і богослова. Цей день називають "Днем чудес", адже саме цього дня з вами може відбутися небачене чудо.

Іменини сьогодні святкують: Юхим, Георгій, Володимир, Яків, Юрій.

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Народні прикмети на 10 лютого

– Вітряна погода – літо буде дощовим і холодним.

– Ліс став чорним – прикмета того, що буде відлига.

– Кажуть, що на Єфрема добре клює риба.

Що можна робити 10 лютого

1. Цього дня можна займатися господарством та генеральним прибиранням будинку.

Що не можна робити 10 лютого

1. На Єфрема не можна вбивати комах: ні тарганів, ні клопів, ні цвіркунів.

2. Також сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.