10 місяців після пологів: Світлана Тарабарова приголомшила стрункою фігурою в купальнику

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Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова у 2018 році стала мамою. Це перша дитина артистки та її чоловіка Олексія Боднара. Після пологів зірка відразу вийшла з декрету, повернулась до роботи та почала активно працювати над своєю фігурою.

Результати тренувань Світлана ідеально продемонструвала через 10 місяців після пологів. Нові знімки Тарабарова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка відправилася на канікули у сонячну Болгарію, де вона відпочиває на пляжі та хизується стрункою фігурою у купальнику кольору хакі.

"Mom power (сила матері)", – лаконічно прокоментувала світлини знаменитість.

Світлана Тарабарова народила сина Івана 9 вересня. Одразу після пологів співачка випустила новий кліп, який назвала "Добре серце". З хітом зірка дала перший концерт після пологів, що відбувся на Харківщині.

Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Світлана Тарабарова Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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