10 місяців після пологів: Світлана Тарабарова приголомшила стрункою фігурою в купальнику

Українська співачка Світлана Тарабарова у 2018 році стала мамою. Це перша дитина артистки та її чоловіка Олексія Боднара. Після пологів зірка відразу вийшла з декрету, повернулась до роботи та почала активно працювати над своєю фігурою.

Результати тренувань Світлана ідеально продемонструвала через 10 місяців після пологів. Нові знімки Тарабарова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Мама не в халаті: Світлана Тарабарова зворушила мережу фото з сином Артистка відправилася на канікули у сонячну Болгарію, де вона відпочиває на пляжі та хизується стрункою фігурою у купальнику кольору хакі. "Mom power (сила матері)", – лаконічно прокоментувала світлини знаменитість. Світлана Тарабарова народила сина Івана 9 вересня. Одразу після пологів співачка випустила новий кліп, який назвала "Добре серце". З хітом зірка дала перший концерт після пологів, що відбувся на Харківщині.

Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova