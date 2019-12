10 найкращих акторів 2019 року за версією The New York Times

Престижні іноземні видання продовжують аналізувати ринок кіно та все, що з ним пов'язано. Так, популярне видання, яке є також найстарішою газетою США, The New York Times назвало 10 акторів, які проявили себе, як найкращі у 2019 році.

Не так давно в мережі з'явилася добірка 10 найпопулярніших акторів за версією бази даних про кінематограф IMDb. Пізніше кінокритики оголосили список найгірших, на їхню думку, фільмів, до якого потрапила вибухова прем'єра від Disney "Король Лев".

До теми: 10 найкращих серіалів за 2019 рік: список від популярного американського журналу Time

Тепер The New York Times вирішили оголосити свій рейтинг з зірками Голлівуду, обгрунтувавши свій вибір. За словами представників престижного видання, вони обрали акторів, роботи яких вразили їх, надихнули, шокували, а також видалися надто складними. Тож, добірку читайте далі.

10 найкращих акторів 2019 року за за версією The New York Times

1. Адам Драйвер ("Шлюбна історія”") (Marriage Story)

2. Люпіта Ніонго ("Ми") (Us)



Люпіта Ніонго

3. Джуліанн Мур (Gloria Bell)

4. Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") (Once Upon a Time... in Hollywood) (“До зірок» (Ad Astra)

5. Антоніо Бандерас ("Біль і слава") (Pain and Glory)

6. Дженніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-Стріт") (Hustlers)



Дженніфер Лопес

7. Скарлет Йоганссон ("Шлюбна історія") (Marriage Story)

8. Роберт де Ніро ("Ірландець") (The Irishman)

9. Елізабет Мосс ("Її запах") (Her smell)

10. Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді") (Once Upon a Time... in Hollywood)



Леонардо Ді Капріо

Всі фото з фотосесії акторів для газети The New York Times.





Фото: The New York Times