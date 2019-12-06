10 найкращих серіалів за 2019 рік: список від популярного американського журналу Time

До закінчення 2019 року все ближче, а це хороша нагода для відомих та авторитетних видань оприлюднити підсумкові матеріали, що стосуються різних галузей, зокрема, кіноіндустрії.

Так, днями популярний щотижневий американський журнал Time опублікував список найкращих серіалів поточного року за їхньою версією.

До речі, Vanity Fair опублікував 10 найкращих серіалів за останнє десятиліття

Як зазначили у джерелі, 2019 рік був щедрим та багатим на різні проєкти, зокрема, документальні, художні та драматичні серіали. Пропонуємо вам переглянути підбірку від Time, можливо, знайдете щось до душі.

10 найкращих серіалів 2019 року за версією Time

1. "Флібег" (Fleabag) (2016-2019)

"Флібег": трейлер до серіалу дивитися онлайн

2. "Матрьошка" (Russian Doll) (2019)

"Матрьошка": трейлер до серіалу дивитися онлайн

3. "Спадкоємці" (Succession) (2018-2019)

"Спадкоємці": трейлер до серіалу дивитися онлайн

4. Vida (2018-2019)

"Vida": трейлер до серіалу дивитися онлайн

5. Ложа 49 (Lodge 49) (2018-2019)

"Ложа 49": трейлер до серіалу дивитися онлайн

6. "Девід стає чоловіком" (David Makes Man) (2019)

"Девід стає чоловіком ": трейлер до серіалу дивитися онлайн

7. "Скасування" (Undone) (2019)

"Скасування ": трейлер до серіалу дивитися онлайн

8. "Вартові" (Watchmen) (2019)

"Вартові ": трейлер до серіалу дивитися онлайн