10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair

25 Читать новость на русском
Найкращі серіали десятиліття / Vanity Fair

Популярний американський журнал Vanity Fair проаналізував список багатоепізодичних стрічок, які виходили на великий український екран за останні 10 років і показав десятку найпопулярніших серіалів своїх читачам.

Традиційно до завершення поточного року популярні іноземні видання роблять цікаві добірки з найбільш рейтинговими фільмами, мультфільмами, серіалами та телешоу за певний відрізок часу. Так, журнал Vanity Fair вирішив проаналізувати багатоепізодичні стрічки, які виходили впродовж останніх 10 років.

Цікава добірка: 10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі

Ось що з цього вийшло: перше місце у рейтингу 10 найпопулярніших серіалів 2019 року зайняв комедійний проєкт "Кінь БоДжек". Серіал, знятий у жанрі трагікомедія, розповідає про тварин, які живуть на одному рівні з людьми. А кінь БоДжек раніше був зіркою шоу-бізнесу, а тепер проживає кризу середнього віку.

"Кінь БоДжек": дивитися трейлер до серіалу 

На другому місці серіал "Твін Пікс", а на третьому – "Просвітлена". Додамо, що стрічка "Твін Пікс" вийшла на екрани у 2017 році і стала продовження однойменного багатоепізодичного проєкту, який вперше побачив світ у 1990 році. А над серіалом "Просвітлена" працює телеканал НВО. Сюжет розповідає про жінку-менеджера, яка працює у великій компанії, але страждає на особливе психічне відхилення – вона руйнує власне життя.

"Твін Пікс": дивитися трейлер до серіалу 

"Просвітлена": дивитися трейлер до серіалу 

Після трійки лідерів рейтинг 10-ти найпопулярніших серіалів за десятиліття розмістився таким чином:

4. "Всесвіт Стівена"

5. "Краще телефонуйте Солу"

6. "Атланта"

7. "Виправляти помилки"

8. "Флібег"

9. "Брод Сіті"

10. "Найкращий пекар Британії"

Конфіскація незаконного майна чиновників: закон набув чинності
сьогодні
15910
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Netflix HBO
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair
сьогодні 15:15 10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair
Марта Вересюк 25
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
сьогодні 14:15 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 22409
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
сьогодні 13:05 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
Олена Кандяк 3591
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 11:14 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 8740
Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
27 листопада 14:00 Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
Наталія Лебідь 2549
Новини
Більше новин
Залиште відгук