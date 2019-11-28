10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair

Популярний американський журнал Vanity Fair проаналізував список багатоепізодичних стрічок, які виходили на великий український екран за останні 10 років і показав десятку найпопулярніших серіалів своїх читачам.

Традиційно до завершення поточного року популярні іноземні видання роблять цікаві добірки з найбільш рейтинговими фільмами, мультфільмами, серіалами та телешоу за певний відрізок часу. Так, журнал Vanity Fair вирішив проаналізувати багатоепізодичні стрічки, які виходили впродовж останніх 10 років.

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Ось що з цього вийшло: перше місце у рейтингу 10 найпопулярніших серіалів 2019 року зайняв комедійний проєкт "Кінь БоДжек". Серіал, знятий у жанрі трагікомедія, розповідає про тварин, які живуть на одному рівні з людьми. А кінь БоДжек раніше був зіркою шоу-бізнесу, а тепер проживає кризу середнього віку.

"Кінь БоДжек": дивитися трейлер до серіалу

На другому місці серіал "Твін Пікс", а на третьому – "Просвітлена". Додамо, що стрічка "Твін Пікс" вийшла на екрани у 2017 році і стала продовження однойменного багатоепізодичного проєкту, який вперше побачив світ у 1990 році. А над серіалом "Просвітлена" працює телеканал НВО. Сюжет розповідає про жінку-менеджера, яка працює у великій компанії, але страждає на особливе психічне відхилення – вона руйнує власне життя.

"Твін Пікс": дивитися трейлер до серіалу

"Просвітлена": дивитися трейлер до серіалу

Після трійки лідерів рейтинг 10-ти найпопулярніших серіалів за десятиліття розмістився таким чином:

4. "Всесвіт Стівена"

5. "Краще телефонуйте Солу"

6. "Атланта"

7. "Виправляти помилки"

8. "Флібег"

9. "Брод Сіті"

10. "Найкращий пекар Британії"