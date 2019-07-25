10 найкумедніших цитат Метта Леблана з серіалу "Друзі"

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10 найкумедніших цитат Метта Леблана з серіалу "Друзі"
10 найкумедніших цитат Метта Леблана з серіалу "Друзі" / Колаж: LifeStyle 24

Відомому американському актору Метту Леблану сьогодні виповнилось 52 роки. Легендарна зірка культового серіалу "Друзі" запам’яталась фанатам не лише своєю харизматичністю, а й "вічними" цитатами.

Кіноактор Метт Леблан отримав свою "зіркову" роль Джої Тріббіані у телесеріалі "Друзі" у 1993 році. Відтоді він провів на знімальному майданчику зі своїми колегами-акторами більше 12 років. Спочатку він зіграв у 10 сезонах "Друзів" (1993-2004), а потім виконав цю ж роль у двох сезонах серіалу "Джої" (2004-2006).

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Саме неймовірний успіх культової стрічки "Друзі" підніс Леблана на вершини слави і, незважаючи на його відмінний кінематографічний досвід, фанати найкраще пам’ятають його за роллю дотепника Джої та його кумедних цитат.

Привіт! Як поживаєш?

Я не кричу на тебе, я кричу поряд з тобою.

День подяки без індички – це, як 4 липня без яблучного пирога. Або як п'ятниця без двох піц.

Плани з друзями можна відсунути, коли є можливість зайнятися сексом.

Я спокусливий і я люблю це!

Жінка в будь-який момент може побачити жіночі груди... І як це тільки вам працювати не заважає?

Ти не можеш мати сексу поки ти піклуєшся про немовля.

Тому що я Тріббіані. Ми не великі мислителі, не світові лідери, мало читаємо, не дуже швидко бігаємо... Але їсти ми вміємо!

Подивись на мене! Чи можу я вдягнути ще більше одягу ?

То не рви з нею! Будь чоловіком! Не дзвони їй більше, та й все.

У вас немає телевізора? А до чого повернуті ваші меблі?

Я не люблю, коли люди забирають їжу з моєї тарілки, добре?

Хочеш робити щось погане, роби це добре.

Секс. Ні. Їжа. Ні. Ох… Я хочу двох. Я хочу дівчат на моєму хлібові!

Джої не ділиться їжею!

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Зіркові дні народження Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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